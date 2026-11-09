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精誠營收／10月35.64億元 當月與累計雙創同期新高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

精誠資訊（6214）9日公布10月合併營收為35.64億元，月減57.4%，年增11.64%；累計今年1-10月合併營收為499.48億元，較去年同期成長39.56%，當月與累計營收雙創同期新高。精誠資訊表示，10月營收主要受惠於大型企業客戶年度軟體授權與訂閱續約穩定推進、半導體與高科技製造業海外擴產，帶動的跨國 IT 設備採購需求提升。

展望未來，台灣企業出海需求仍相當強勁，精誠將持續協助台灣產業的出海布局，提供跨國跨境的維運服務，根據客戶需求，靈活運用海外設立的子公司、全球通路，以及生態圈合作夥伴等多樣資源組合，緊跟供應鏈全球化步伐，為企業解決出海繁瑣的行政流程與法令遵循等問題，加速企業海外服務上線。此外，中國大陸市場方面，企業在商用軟體的採購需求回溫，亦為整體營收增添動能。

另外，為滿足AI FDE人才缺口，精誠將自建FDE 團隊，在集團內部推動AI FDE人才的養成訓練，善用多年累積的不同產業domain know-how，深化專業與客戶交付，為下一波成長預先做好準備。

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