安葆營收／10月13.6億元 月增98%、年大增 131% 創單月史上新高

電力系統整合服務商安葆（7792）9日公告2026年10月合併營收，單月營收突破10億元大關來到13.6億元，更創單月營收歷史新高，月增98%，較去年同期成長131%。安葆表示，此波營收創高主要受惠於國內及海外專案出貨及施工雙雙放量，顯示產品組合持續優化，營收規模擴大同時也鞏固獲利品質，展現大型專案執行成果與營運成長動能。

安葆表示，受惠於半導體、高科技製造及資料中心等產業持續投入電力基礎設施建置，加上大型電力系統專案依計畫推進、相關設備陸續交付，帶動單月營收顯著成長。公司長期深耕緊急備援電力、發電機組與不斷電系統整合領域，具備從工程設計、設備整合、施工建置至售後維護的完整服務能力，持續協助客戶提升供電可靠性與關鍵設施營運韌性。

面對全球電力需求與產業投資環境變化，安葆積極推動模組化預製技術應用，提升設備交付效率與工程品質，同時逐步擴大國際業務布局，以穩健的專案執行與技術服務能力，支持中長期營運發展。