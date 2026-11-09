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全新列警示股 9月自結EPS賺0.45元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
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磊晶廠全新（2455）因股價波動劇烈，遭列警示股，9日公告9月淨利8,662萬元，年增10.6%，單月每股純益0.45元，第3季每股純益1.8元，較去年同期每股純益0.86元，獲利翻倍成長。

10月營收4.71億元，月增4.9%、年增32.7%，單月營收創歷史新高；累計前十月營收37.37億元，年增34.6%，創同期新高。

全新受惠AI相關磊晶產品出貨動能強勁，繼今年8月後，10月營收再度攻頂。全新表示，公司下半年微電子與光電子業務動能將同時大幅成長；其中，微電子受惠美系手機大客戶新品推出，拉貨動能將比上半年更好，而光電子則因AI資料中心對磷化銦（Inp）磊晶需求暢旺，訂單能見度已直達年底。

針對磷化銦磊晶市況，全新進一步表示，目前磷化銦基板、磊晶都是供不應求，「已經不是有沒有訂單的問題，而是有沒有料源可以製成磊晶出貨給客戶」，而公司近期磷化銦基板持續來料，將全力滿足客戶需求，並推升下半年營運展翅高飛。

全新近期再度喜獲美系磷化銦基板龍頭供應商來料，加上美系光通訊晶片大客戶自帶料源下單，推升全新訂單能見度已直達年底，下半年起營運動能逐步走升。

EPS 磊晶 營收

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