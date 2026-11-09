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潤隆財報／前三季EPS 3.17元 完工交屋挹注

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

潤隆（1808）9日公告財報，第3季稅後純益4.96億元，較去年虧轉盈，每股稅後純益（EPS）0.61元；累計今年前三季稅後純益27.42億元，較去年虧轉盈，每股稅後純益3.17元。

潤隆今年進入完工交屋潮，潤隆表示，今年上半年已認列總銷99億元「市政愛悦」、總銷106億元「VVS1」等案，下半年預計有總銷57.24億元的台南「潤隆鉑悦」、總銷67.69億元的桃園「溫莎堡」可望交屋，兩案都已售九成以上，合計全年完工量約300多億元。

此外，總銷108億元的台北市文山區「信義富境」成屋案，則是賣一戶就可認列一戶，全年動能無虞。

推案量方面，潤隆表示，下半年預計推出總銷84.87億元的台中水楠「當代一邸」，若執照審議速度來得及，年底前也會推基隆德安段E、F案，總銷132.62億元，加上總銷102.03億元高雄「灣流一號」，合計全年推案量達319.5億元。

財報 EPS 桃園

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