聽新聞
0:00 / 0:00
威剛擬買回6000張庫藏股 每股213.5元至532.2元
記憶體模組廠威剛董事會決議，自11月10日至明年1月8日，預定自集中交易市場買回6000張庫藏股，買回區間價格213.5至532.2元，買回庫藏股將轉讓予員工。
威剛這次是近5年來第3次實施庫藏股，威剛於2025年4月11日至6月10日買回7763張庫藏股，2026年5月7日至7月3日買回2197張庫藏股。
受惠記憶體供應持續吃緊，威剛今年10月營收達新台幣170.6億元，為單月營收史上第3高水準，創歷年同期新高；累計前10月營收1343.7億元，年增222.7%。
威剛預期，記憶體供應商新產能建置及製程轉換需要時間，2027年記憶體供應將持續吃緊，尤其動態隨機存取記憶體（DRAM）供貨缺口不排除較2026年更嚴重，價格將維持穩健上升趨勢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。