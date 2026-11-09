威剛擬買回6000張庫藏股 每股213.5元至532.2元

記憶體模組廠威剛董事會決議，自11月10日至明年1月8日，預定自集中交易市場買回6000張庫藏股，買回區間價格213.5至532.2元，買回庫藏股將轉讓予員工。

威剛這次是近5年來第3次實施庫藏股，威剛於2025年4月11日至6月10日買回7763張庫藏股，2026年5月7日至7月3日買回2197張庫藏股。

受惠記憶體供應持續吃緊，威剛今年10月營收達新台幣170.6億元，為單月營收史上第3高水準，創歷年同期新高；累計前10月營收1343.7億元，年增222.7%。

威剛預期，記憶體供應商新產能建置及製程轉換需要時間，2027年記憶體供應將持續吃緊，尤其動態隨機存取記憶體（DRAM）供貨缺口不排除較2026年更嚴重，價格將維持穩健上升趨勢。