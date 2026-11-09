暄達營收／10月4,688萬元、創單月新高 年增67.15%

減壓照護與傷口管理醫材專家－暄達（7726）醫學9日公告2026年10月合併營收4,688萬元，創掛牌以來單月歷史新高，月增16.03%、年增67.15%，呈現年月雙位數成長；累計1-10月合併營收3.57億元，年增37.5%，營收規模成長。

暄達10月營收成長主要受惠於美國及歐洲、英國市場出貨順利，其中北美醫療氣墊專用氣壓控制幫浦系統專案穩定推進，歐洲市場亦有專案訂單挹注，反映既有海外客戶合作與專案業務持續發展，為營收帶來實質貢獻。

隨著全球高齡化趨勢及慢性病照護需求增加，醫療減壓照護與傷口管理相關產品的市場需求受到關注。暄達以交替式減壓氣墊床（TSS，Therapeutic Support Surfaces）為主要營收基礎，並持續拓展負壓傷口治療系統（NPWT，Negative Pressure Wound Therapy），逐步提升產品組合的多元性。

展望後續，暄達持續深耕歐洲、北美、英國與澳洲等主要市場，同時拓展亞洲及其他新興市場，預計年底前持續推進新加坡、哥倫比亞、印度、泰國及埃及等市場之產品認證，涵蓋負壓傷口治療系統及醫療級減壓氣墊床系列產品，將持續擴大海外市場布局，為後續營運發展累積成長動能。