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旭然營收／10月8,870萬元、年增15% 創單月新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

過濾設備廠旭然（4556）9日公布10月合併營收達8,870萬元，月增18%、年增15%，改寫單月新高；累計今年前十月合併營收6.57億元，年增19%，續創同期新高。該公司並指出，目前整體接單維持良好水準，挹注營運可期。

旭然表示，10月營收成長主要受惠半導體、記憶體等高科技客戶持續推進新廠建置與既有產能擴充，帶動工業液體過濾設備及相關產品訂單出貨暢旺，推升10月營收寫下單月新高成績。

而隨著全球AI、高效能運算 (HPC)、先進製程、記憶體及高階IC載板產業持續擴充產能，製程微縮與產品結構日益複雜，使晶圓製造、先進封裝及高階載板生產過程中，清洗、蝕刻、研磨、電鍍與化學液循環等製程步驟增加，對超純水、製程化學液過濾及廢水回收等系統的潔淨度與穩定性要求同步提升，有助於深化該公司與既有相關客戶業務合作深度及增添整體業務接單動能。

旭然看好半導體、記憶體等高科技客戶持續推進新廠建置與既有產能擴充，帶動整體訂單出貨動能逐步放大，不僅今年前十月營收達6.57億元，較去年同期增加約1.03億元，更已逼近去年全年水準。

並且目前整體接單仍維持良好水準，旭然將持續掌握既有專案出貨進度，並爭取新廠建置、既有產線升級及製程端高規格過濾需求。

營收 旭然 半導體

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