陽明營收／10月210.44億元、年增82.45%

陽明海運（2609）表示，2026年10月單月營收為新台幣210.44億元，較9月營收減少6.55億元，減幅為3.02%，較去年同期營收增加新台幣95.1億元，增幅為82.45%。本期營收因中國大陸十一長假後市場需求放緩，使合併營業收入較9月略為減少，惟整體表現仍較去年同期大幅成長。前十月累計1,697.7億元，年增23.2%。

據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2026年供給成長為4.8%，需求成長為2.5%。

陽明海運分析，10月主要經濟體製造業PMI指數，主要經濟體多維持擴張；中國大陸則受到「十一」假期和國際環境複雜多變影響，再次回落至緊縮區間。國際貨幣基金組織（IMF）於10月發布《世界經濟展望》，全球經濟短期仍具韌性，但成長動能日益分化，預估2026年、2027年全球經濟分別成長3.1%、3.4%，並示警中東衝突升級、能源與供應鏈危機、AI投資降溫及各國財政脆弱性等風險仍可能衝擊全球成長。另外，隨著美中雙邊貿易休兵延續及美國期中選舉結果影響，可能牽動川普政府後續的外交走向與重大法案推動。

航運市場方面，近期中東船舶與能源設施遇襲事件升溫，區域緊張情勢增加營運風險與燃油成本；歐美港口罷工風險恐增加船期延誤，造成船舶營運壓力。美國貿易代表署（USTR）擬延後對中國大陸關聯船舶徵收港口費，短期可降低船舶調度壓力與相關營運成本。目前主流航商通行蘇伊士運河的航線比例漸增，陽明海運及所屬聯盟已陸續安排零星紅海航線復航作業，惟仍需依航次評估並視情況動態調整。