快訊

黃仁勳出軌共諜？胡錫進指「非普通緋聞」：陸情報界從不專門用美人計

聽新聞
0:00 / 0:00

陽明營收／10月210.44億元、年增82.45%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
陽明海運。 圖／陽明提供
陽明海運。 圖／陽明提供

陽明海運（2609）表示，2026年10月單月營收為新台幣210.44億元，較9月營收減少6.55億元，減幅為3.02%，較去年同期營收增加新台幣95.1億元，增幅為82.45%。本期營收因中國大陸十一長假後市場需求放緩，使合併營業收入較9月略為減少，惟整體表現仍較去年同期大幅成長。前十月累計1,697.7億元，年增23.2%。

據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2026年供給成長為4.8%，需求成長為2.5%。

陽明海運分析，10月主要經濟體製造業PMI指數，主要經濟體多維持擴張；中國大陸則受到「十一」假期和國際環境複雜多變影響，再次回落至緊縮區間。國際貨幣基金組織（IMF）於10月發布《世界經濟展望》，全球經濟短期仍具韌性，但成長動能日益分化，預估2026年、2027年全球經濟分別成長3.1%、3.4%，並示警中東衝突升級、能源與供應鏈危機、AI投資降溫及各國財政脆弱性等風險仍可能衝擊全球成長。另外，隨著美中雙邊貿易休兵延續及美國期中選舉結果影響，可能牽動川普政府後續的外交走向與重大法案推動。

航運市場方面，近期中東船舶與能源設施遇襲事件升溫，區域緊張情勢增加營運風險與燃油成本；歐美港口罷工風險恐增加船期延誤，造成船舶營運壓力。美國貿易代表署（USTR）擬延後對中國大陸關聯船舶徵收港口費，短期可降低船舶調度壓力與相關營運成本。目前主流航商通行蘇伊士運河的航線比例漸增，陽明海運及所屬聯盟已陸續安排零星紅海航線復航作業，惟仍需依航次評估並視情況動態調整。

陽明 營收 陽明海運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

正德營收／10月2.15億元 年增12.4%

台驊控股營收／10月33.58億元、年增125.54% 再創逾四年單月新高

世界營收／10月47.11億元 年增逾二成、月減20.2%

南寶營收／前十月216.80億元、年增12.6% 寫同期新高

相關新聞

新光鋼營收／10月年增56％ 前三季大賺21億元、EPS 6.59元 成長動能強

新光鋼（2031）營運表現亮眼，9日公布10月合併營收17.7億元、年增56%，主要受惠國內需求增加、出貨強勁；累計前十月營收162億元、年增10%。此外，新光鋼今年前3季稅後純益21.1億元，每股稅後純益EPS 6.59元，展現強勁獲利能力。

台中銀獲利／前十月自結賺75.2億元 EPS 1.17元

台中銀（2812）9日公告10月份自結盈餘，單月合併稅後純益3.53億元，較9月稅後純益6.5億元，月減45.7%；累計前十月稅後純益75.27億元，相較於去年同期74.4億元，年成長約1.1%，累計每股稅後純益（EPS）為1.17元。

全家營收／10月97.6億元 單月、累月創同期新高

全家（5903）9日公布10月營收為97.6億元，年增0.5%；累計前十月營收為962.9億元，年增5.9%，單月、累月營收皆創同期新高。

宏碁營收／10月年增24.3% 創5年同期新高

PC品牌大廠宏碁（2353）9日公布今年10月合併營收為263.91億元，創下5年同期新高，月減24%、年增24.3%；累計前十月營收2,759.4億元，亦創13年新高，年增24%。

威剛擬買回6000張庫藏股 每股213.5元至532.2元

記憶體模組廠威剛董事會決議，自11月10日至明年1月8日，預定自集中交易市場買回6000張庫藏股，買回區間價格213.5...

旅天下法說會／加盟動能全開 2027全台門市目標「突破百家」

旅天下（6961）9日舉行法說會，宣布2027年全台門市目標突破百家，由目前86家擴增至100家，並擴大產品加盟規模、拓展台中與高雄出發商品、強化企服與獎勵旅遊等直營布局，同時持續推動海內外同業整合計劃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。