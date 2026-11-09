快訊

黃仁勳出軌共諜？胡錫進指「非普通緋聞」：陸情報界從不專門用美人計

聽新聞
0:00 / 0:00

銳澤10月營收3.43億元續寫同期新高 美日專案推進添未來營運動能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
銳澤副董事長周谷樺。聯合報系資料照
銳澤副董事長周谷樺。聯合報系資料照

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）今日公告2026年10月合併營收達3.43億元，年增35.66％，創歷年同期新高，累計2026年1至10月合併營收26.12億元，年增28.62％，亦刷新歷年同期新高。銳澤表示，受惠台灣半導體、記憶體等高科技產業客戶持續推進新廠建置、產能擴充及既有產線升級，帶動氣體主系統與二次配工程訂單認列案量持續成長，挹注10月及前10月營收齊創歷年同期新高。

銳澤指出，隨AI、高效能運算(HPC)及高頻寬記憶體(HBM)應用快速成長，全球半導體、記憶體相關大廠持續擴大相關投資，從新廠初期氣體主系統建置，到設備進駐後衍生的二次配拆裝機與產線調整工程需求同步暢旺，憑藉銳澤長期深耕氣體主系統及二次配工程，有效滿足客戶建廠節奏提供從前段建置至後續設備導入與產線調整的完整服務，進一步放大單一客戶與單一廠區的合作深度。

銳澤進一步指出，除台灣市場外，日本、美國等海外專案亦已陸續進入實際施作階段，隨著當地工程團隊、專案管理及供應鏈整合能力逐步完善，海外業務占比可望明顯提升。此外，為因應半導體、記憶體客戶全球擴廠需求，公司除將既有氣體工程經驗延伸至海外市場，亦積極整合集團工程資源、人力配置、採購與專案管理能力，提升全球跨區域服務能力，搶灘更高整合度的二次配統包工程，進一步擴大單一專案承攬範圍與接單規模。

展望2026年第4季，銳澤維持審慎樂觀看法。銳澤仍積極掌握台灣半導體、記憶體客戶擴產商機，並完善美國、日本等海外大型工程專案施作能力，有望隨著在地團隊逐步成熟、專案執行效率持續提升，大型專案所帶來的規模效益可望進一步顯現，創造未來營運良好成長態勢。

營收 美日 記憶體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

半導體擴產訂單續旺 朋億10月、前十月營收續寫歷年同期新高

汎銓財報／第3季EPS達1.56元 10月營收創歷史單月次高

崇越營收／10月81.86億元創新高 前十月超越去年全年

崇越10月營收81.9億元創新高 前十月超越去年全年

相關新聞

台中銀獲利／前十月自結賺75.2億元 EPS 1.17元

台中銀（2812）9日公告10月份自結盈餘，單月合併稅後純益3.53億元，較9月稅後純益6.5億元，月減45.7%；累計前十月稅後純益75.27億元，相較於去年同期74.4億元，年成長約1.1%，累計每股稅後純益（EPS）為1.17元。

全家營收／10月97.6億元 單月、累月創同期新高

全家（5903）9日公布10月營收為97.6億元，年增0.5%；累計前十月營收為962.9億元，年增5.9%，單月、累月營收皆創同期新高。

宏碁營收／10月年增24.3% 創5年同期新高

PC品牌大廠宏碁（2353）9日公布今年10月合併營收為263.91億元，創下5年同期新高，月減24%、年增24.3%；累計前十月營收2,759.4億元，亦創13年新高，年增24%。

威剛擬買回6000張庫藏股 每股213.5元至532.2元

記憶體模組廠威剛董事會決議，自11月10日至明年1月8日，預定自集中交易市場買回6000張庫藏股，買回區間價格213.5...

旅天下法說會／加盟動能全開 2027全台門市目標「突破百家」

旅天下（6961）9日舉行法說會，宣布2027年全台門市目標突破百家，由目前86家擴增至100家，並擴大產品加盟規模、拓展台中與高雄出發商品、強化企服與獎勵旅遊等直營布局，同時持續推動海內外同業整合計劃。

永豐金獲利／前十月自結賺385.3億元創同期新高 EPS 2.61元

永豐金（2890）9日公布，2026年10月自結累計稅後淨利達385.31億元 ，較前一年度成長68%，前十月累計每股盈餘（EPS）為2.61元。再加上年化股東權益報酬率達17.1%，各財務結果皆創下公司歷史同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。