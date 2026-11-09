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崇越10月營收81.9億元創新高 前十月超越去年全年

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
崇越科技董座曾海華。聯合報系資料照
崇越科技董座曾海華。聯合報系資料照

半導體關鍵材料整合服務商崇越科技（5434）公布2026年10月合併營收達81.86 億元，月增 6.3%、年增 61.2%，創單月歷史新高。累計今年前十月合併營收達712.15 億元，年增 28.6%，突破700億元大關，並已超越2025 全年度 675.84 億元的營收規模。

崇越科技指出，10月營收成長主要受惠於半導體先進製程材料拉貨需求穩健，加上環保工程業務營收迎來顯著成長。崇越科技旗下建越科技所承攬的國際記憶體大廠專案進度順利，依完工比例法認列，挹注集團營收。

崇越科技表示，該專案協助客戶打造廢水處理系統，除了一般電子廠常見廢水外，更針對氨氮廢水、異丙醇（IPA）廢水及含氨氮的異丙醇特殊廢水（SLS），整合導入觸媒處理技術、高級氧化程序（AOP）及高效生物處理工法，確保出水品質符合科學園區嚴格排放標準，展現崇越集團在高科技廠房廢水處理與系統整合方面的專業能力。

展望未來，崇越科技將持續深化先進製程材料與環保工程服務，結合海內外在地化服務據點及供應商資源，支援客戶建廠、量產與環境管理需求，掌握全球半導體產業發展帶來的商機。

營收 崇越科技 半導體

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