佳世達法說會／AI伺服器、1.6T交換器年底小量出貨 明年第2季起放量

佳世達（2352）9日舉行線上法說會，展望後市，佳世達預期，網通、醫療及智能方案事業群將持續成長，佳世達預期，第4季營收大致跟第3季相當，佳世達董事長陳其宏表示，AI伺服器與1.6T高速交換器年底啟動小量出貨，預計2027年逐步放量，AI伺服器預計到明年第2季，對營收將開始有較明顯的貢獻。

展望本季，陳其宏指出，「今年第4季營收大致跟第3季相當。我們第4季在資料中心相關產品，比如說伺服器以及1.6T交換器，我們開始會有小量出貨，預期AI相關產品，明年隨著量能擴大，將為營收、獲利帶來越來越明顯的貢獻」。

佳世達總經理柯淑芬指出，「佳世達今年10月參展OCP峰會，完整呈現集團AI伺服器產品線，在OCP展覽的同時，我們也拿到了一筆AI伺服器及1.6T交換器的訂單，我們會在年底進行小量的出貨」。

柯淑芬表示，佳世達聚焦「AI視覺與顯示」、「AI基礎設施」、「AI解決方案與智慧製造」及「AI醫療與健康照護」四大AI業務範疇，並加速進入產品化、量產與出貨。

值得一提的是，佳世達預期2027年AI伺服器營收相比今年至少有五倍增長幅度，陳其宏預期，相關效益預計在明年第2季開始會放量，從全年度集團整體業務來看，智能方案事業群、網通及醫療事業群皆會看到高成長。

佳世達智能方案事業群總經理曾文興表示，「智能方案事業群第3季持續超過百億營收，發展聚焦AI 資料中心基礎建設、Edge AI，以及智慧垂直應用。其中，在AI資料中心基礎建設方面，我們的算力團隊以其陽（3564）為主導，已拿到數個伺服器新案；同時在市場需求依然強勁的趨勢之下，我們積極開發Tier 2跟Tier 3的潛在客戶」。

曾文興指出，「面對新一代高瓦數晶片組的散熱需求，我們已具備涵蓋雙向液冷的多元解決方案，算力團隊預計在第4季開始小量生產，並配合客戶的需求小量出貨」。

佳世達網路通訊事業群總經理李良相指出，「網通事業第3季受惠大型政府專案陸續結案，帶動業績季比、年比皆交出雙位數成長。展望第4季，由於我們在關鍵零組件的陸續到位、產能的調配，以及客戶訂單的狀況，我們預期第4季的季增和年增都可以維持雙位數的成長」。

李良相表示，1.6T交換器預計會在今年12月底前陸續出貨，且持續在3.2T交換器上布局。此外，在矽光子產品布局方面，今年已經開始推廣1.6T和800G的光收發模組，預期2027年第4季開始會有營收的貢獻；至於在醫療方面，佳世達預期該業務第4季有望延續動能，營收將優於第3季。

佳世達今年第3季高附加價值事業單季營收突破300億元，創近四年新高；稅後純益5.48億元，季減7.7%、但年增118%，每股純益（EPS）為0.35元。