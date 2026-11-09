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六角財報／前三季獲利年增逾8倍、EPS 2.63元 超越去年全年

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
六角併購的「翰林茶館」。聯合報系資料照
六角併購的「翰林茶館」。聯合報系資料照

六角（2732）9日公告第3季營業利益6,231萬元，年增45.81%；稅後淨利2,237萬元，年減18.37%，每股稅後盈餘（EPS）0.5元。公司表示，部分海外代理商訂單遞延至第4季，影響第3季營運結構。累計前三季稅後淨利1.18億元，年增819.58%，EPS 2.63元，已超越去年全年。隨全球營運規模擴大，併購效益逐步顯現，帶動前三季營運成長。

為擴大國內餐飲事業版圖及深化多品牌經營布局，六角併購「翰林茶館」後，透過集團營運資源整合，帶動既有單店業績較併購前成長約7％，同時積極推動標準化經營及規模化展店，預計今年年底台灣門市店家數由34家擴增至43家，展現集團連鎖展店複製能力。

此外，適逢「翰林茶館」創立40周年，六角亦推動品牌創新與店型升級，推出全新「板前店型」，結合現串、現煮關東煮及經典茶飲，深化「茶飲＋餐食」複合經營模式，未來將以百貨直營通路為主要發展方向，持續拓展都會核心商圈，並開發多元消費客群。

海外市場方面，首家「Chatime + Sunny up春上」雙品牌直營門市已於9月進駐美國休士頓，目前持續進行產品在地化調整及營運流程優化，逐步建立標準化、可複製的營運模式，作為後續拓展北美市場的基礎。

另一方面，六角同步拓展南亞新興市場，10月與孟加拉代理商完成長期合作簽署，規劃未來10年內新增30家門市；斯里蘭卡市場現有門市營運表現良好，未來亦規劃持續展店。公司表示，將持續深化代理商合作及開拓新興潛力市場，擴大海外營運版圖。

六角亦公告10月合併營收4.2億元，年增13.62％，主要受惠10月適逢多個連續假期，帶動外食及聚餐需求，加上百貨周年慶檔期陸續展開，帶動百貨商場人潮及旗下餐飲品牌來客數成長，另外受到國內餐飲品牌直營門市持續增加，挹注整體營收表現；累計1-10月合併營收達44億元，年增26.25％，創歷史同期新高。

展望全年，六角表示，隨年底節慶及聚餐需求升溫，加上「翰林茶館」展店效益、子公司王座國際營運貢獻，以及部分海外訂單遞延至第4季出貨，本季營運可望呈現淡季不淡。未來將持續透過品牌整合、營運模式優化及海內外市場拓展，強化集團競爭力，為中長期成長奠定基礎。

EPS 財報 餐飲

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