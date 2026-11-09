台達電營收／10月746.66億元、年增30.1% 創單月新高

台達電（2308）9日公布10月營收746.66億元，創歷史新高，主要來自AI資料中心相關應用，月增14.2%，年增30.1%，累計今年前十月營收6,143.34億元，年成長36.3%。

台達電今天在法人資金力捧下，收漲停板1,160元，上漲105元。台達電董事長鄭平日前表示，因應上游材料上漲，目前已與客戶協商價格，陸續於本季到明年第1季反映，看好本季營收比第3季好，毛利率則不會比第4季差。依其釋出展望，外界預期，台達電營收力拚連三季改寫新猷，本季營收將首度突破2,000億大關。

台達電原估計今年來自AI相關營收占比達25%（以電源為主），其中，第3季光是來自液冷散熱營收貢獻250億元，營收占比13%，全年液冷相關營收占比估達13%，合計全年來自AI資料中心的營收比重將達50%。