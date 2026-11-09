汎銓第3季獲利翻倍 每股純益1.56元

AI晶片研發分析平台汎銓（6830）今日公告第3季財報，單季稅後純益8540萬元，年增1.8倍，每股純益達1.56元，年增1.64倍，單季獲利表現明顯提升；累計前三季稅後純益7215萬元，每股純益1.35元。汎銓表示，今年持續受惠先進製程、AI及先進封裝相關材料分析(MA)與故障分析(FA)需求增加，並積極推進新技術與新服務布局，加上海外據點營運貢獻逐步放大，皆係帶動整體營運邁向新成長期。

汎銓今日也同步公布2026年10月合併營收2.55億元，在10月連假日工作天數減少下，仍締造年增48.5％，歷史單月次高佳績；累計2026年1至10月合併營收22.28億元，年增26.74％，創歷年同期新高。

汎銓指出，受惠AI、高效能運算(HPC)、先進製程及先進封裝技術持續演進，客戶對材料特性、製程缺陷、元件可靠度及故障定位等分析需求同步提升，帶動既有分析服務業務維持良好成長，汎銓除持續深化半導體核心材料分析市場外，也加快矽光子設備及相關分析服務布局，擴大未來營運來源。

其中，由汎銓自主研發的矽光子量測設備「MSS HG」已於11月5日舉行實機實測發表會，共邀請25組客戶參與，現場展示光損、漏光定位及整合量測能力，包括Anritsu(安立知)、MPI(旺矽)及FormFactor(福達電子)等三大國際設備合作夥伴，也分別由總裁、事業群總經理或董事長率領主管團隊參與，展現汎銓在矽光子設備研發、國際合作與商業化推進上的最新成果。

汎銓表示，公司投入矽光子故障分析與材料分析技術已逾七年，從客戶實際分析痛點出發，逐步建立光損定位、故障分析與材料分析能力，並進一步自主開發整套MSS HG設備，透過與Anritsu合作，公司亦將多項光電參數量測功能整合至設備平台，使MSS HG除可協助客戶進行矽光子晶片內部光損與漏光位置分析外，也能進一步串聯後續性能量測，縮短研發與問題排查流程。

展望未來，汎銓將持續深化先進製程、AI與先進封裝核心分析業務，同時加快矽光子設備產品線擴充。目前分別與MPI及FormFactor合作開發的「MSS HG-M」與「MSS HG-F」，預計於2027年第1季接續推出，進一步擴大不同設備平台與應用場景。汎銓將以「分析服務+設備銷售」為主要發展軸線，結合國際設備合作與專利授權，逐步拓展全球矽光子市場，為中長期營運開啟新的成長空間。