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鼎元獲利／自結10月跳增4.5倍 單月EPS 0.114元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
鼎元公司。記者籃珮禎／攝影
鼎元公司。記者籃珮禎／攝影

鼎元（2426）因近期有價證券達公布注意交易資訊標準，9日依規定公布自結財務數據。鼎元10月歸屬母公司業主淨利3,420萬元，較去年同期大幅增加451.1%，每股純益0.114元，獲利較去年同期倍數跳增。

鼎元10月自結合併營收2.51億元，月減0.5%，年增50.9%；累計前十月合併營收22.50億元，年增13.19%。

鼎元今年擺脫去年虧損，首季轉虧為盈後營運逐季走揚，第2季每股純益0.22元，上半年每股純益0.28元。鼎元下半年自結獲利持續維持高檔，繼7月自結每股純益0.124元、8月自結每股純益0.115元後，10月每股純益亦繳出0.114元，營運維持獲利表現。

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