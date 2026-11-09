科明營收／前十月年增13.4％ 上櫃前送件現增 人工水晶體業務旺

眼科白內障設備大廠科明（7881）儀器9日公布10月營收5,391萬元，年增3.06%；累計前十月營收6.36億元，年增13.38％。

科明表示，民眾照護眼睛意識升高，自費人工水晶體的滲透率持續拉高，選用自費人工水晶體者的比例達51％，超越健保全額給付者比率。隨著國人高齡化加速，科明人工水晶體業務將持續成長。

另外，科明申請上櫃案獲櫃買中心董事會通過，公司送件申請上櫃前現金增資發行新股252.5萬股，每股暫定發行價格66元、募資1.67億元。依時程推算，申報生效日期為11月12日。

科明今年除了在高單價的大型飛秒白內障設備銷售、小型設備銷售均大有斬獲，隨著年底前至隔年春節期間白內障手術旺季來臨，將帶動手術耗材與人工水晶體業務的成長，今年前十月耗材銷量、人工水晶體業務均較去年同期成長雙位數。

法人指出，隨著民眾照護眼睛意識升高，近年自費人工水晶體的滲透率持續拉高。根據最新資料統計，在2025年台灣30.3萬例的白內障手術中，自費（差額/全額負擔）選用特殊功能人工水晶體者的比例達51％，超越健保全額給付者(健保片)的49％比例，兩者出現黃金交叉的趨勢轉變。今年科明的HOYA短延焦段、三焦點等人工水晶體持續成長，連同新引進的光調節式人工水晶體（LAL），將帶動整體人工水晶體平均售價（ASP）及業務。

法人認為，隨著國人高齡化加速，未來手術設備與耗材需求將持續成長，公司加速朝台灣白內障手術第一領導品牌目標邁進，明年業績展望可期。科明10月營收月減27.3％，主要係配合一家醫學中心新大樓啟用，原訂10月要驗收裝機的大型手術設備將遞延所致。