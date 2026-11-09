光寶科營收／前十月1,736億元、年增27% 超越去年全年

光寶科（2301）9日公布10月營收201億元，月增6%、年增32%。累計今年前十月營收1,736億元，年增27%，已超越去年全年營收，光寶表示，主要受惠AI與雲端運算高階伺服器電源、高效備援電池系統(BBU)等電能管理系統及高階光電半導體需求強勁成長。

其中，10月來自雲端及物聯網部門營收占比66%；雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增近七成。

至於光電部門營收占比13%；其中，高階光耦合器於工控、新能源與AI伺服器電能管理系統需求成長；以及高階可見光受惠於高集成、微型化指示燈應用於AI伺服器與交換器需求穩定成長，共同推升光電部門年成長近一成。至於資訊及消費性電子部門營收占比21%；主要受惠應用市場多元化，低軌衛星與高階電源需求穩定成長。