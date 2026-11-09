快訊

9度性侵國小男童還生子！女老師不滿被判17年半 上訴現身高院開庭

把京華城土地視為孩子！沈慶京不解陳情變行賄 律師安慰：檢察官壞壞

黃仁勳認外遇！彭博：輝達曾問是否切斷黃樂公司生意 美政府回3個字

聽新聞
0:00 / 0:00

華碩營收／10月創新高 AI 伺服器出貨強勁

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩XA P2N-E2伺服器。圖／華碩提供
華碩XA P2N-E2伺服器。圖／華碩提供

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年10月營收伺服器在出貨動能強勁及遞延訂單陸續完成交貨認列的雙重挹注下，帶動華碩單月營收再度衝上千億大關，10月為1,076.2億元，月增10.7%、年增62.3%，創下單月營收歷史新高紀錄。

華碩10月集團營收為1,076.2億元，月增10.7%、年增62.3%；累計前十月集團營收為8,500.56億元，年增41.1%，亦登頂。

在品牌營收方面，華碩為1,021.72億元，月增12.5%、年增62.9%；累計前十月品牌營收為7,960.67億元，年增41.7%。

華碩表示，伺服器在出貨動能強勁及遞延訂單陸續完成交貨認列的雙重挹注下，帶動營收顯著成長，10月集團與品牌營收皆突破千億，同創歷史新高。

華碩先前上調全年AI伺服器營收成長目標，由原訂100％調高至150％。且預期未來一至二年伺服器成長會更龐大。

華碩共同執行長胡書賓曾表示，伺服器訂單能見度相當正面，無論HGX架構或是NVL 72的GB300產品，華碩都有布局，上半年兩大架構產品出貨比重約35：65，合計占伺服器營收約90％，其餘10％為通用型伺服器。

此外，華碩將於12日召開法說會，釋出今年第3季財報，以及後續營運展望。

華碩 營收 伺服器

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國巨營收／10月175.97億元創新高、年增55% AI需求續旺添動能

定穎投控法說會／AI 伺服器板年底認列營收 看2027年營收跳躍式成長

奇鋐營收／10月221億元再攻頂 年月雙增創歷史新高

亞力營收／10月、前十月雙創同期新高！第4季可望登全年高峰

相關新聞

六角財報／前三季獲利年增逾8倍、EPS 2.63元 超越去年全年

六角（2732）9日公告第3季營業利益6,231萬元，年增45.81%；稅後淨利2,237萬元，年減18.37%，每股稅後盈餘（EPS）0.5元。公司表示，部分海外代理商訂單遞延至第4季，影響第3季營運結構。累計前三季稅後淨利1.18億元，年增819.58%，EPS 2.63元，已超越去年全年。隨全球營運規模擴大，併購效益逐步顯現，帶動前三季營運成長。

台達電營收／10月746.66億元、年增30.1% 創單月新高

台達電（2308）9日公布10月營收746.66億元，創歷史新高，主要來自AI資料中心相關應用，月增14.2%，年增30.1%，累計今年前十月營收6,143.34億元，年成長36.3%。

汎銓第3季獲利翻倍 每股純益1.56元

AI晶片研發分析平台汎銓（6830）今日公告第3季財報，單季稅後純益8540萬元，年增1.8倍，每股純益達1.56元，年增1.64倍，單季獲利表現明顯提升；累計前三季稅後純益7215萬元，每股純益1.35元。汎銓表示，今年持續受惠先進製程、AI及先進封裝相關材料分析(MA)與故障分析(FA)需求增加，並積極推進新技術與新服務布局，加上海外據點營運貢獻逐步放大，皆係帶動整體營運邁向新成長期。

鼎元獲利／自結10月跳增4.5倍 單月EPS 0.114元

鼎元（2426）因近期有價證券達公布注意交易資訊標準，9日依規定公布自結財務數據。鼎元10月歸屬母公司業主淨利3,420萬元，較去年同期大幅增加451.1%，每股純益0.114元，獲利較去年同期倍數跳增。

光寶科營收／前十月1,736億元、年增27% 超越去年全年

光寶科（2301）9日公布10月營收201億元，月增6%、年增32%。累計今年前十月營收1,736億元，年增27%，已超越去年全年營收，光寶表示，主要受惠AI與雲端運算高階伺服器電源、高效備援電池系統(BBU)等電能管理系統及高階光電半導體需求強勁成長。

華碩營收／10月創新高 AI 伺服器出貨強勁

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年10月營收，伺服器在出貨動能強勁及遞延訂單陸續完成交貨認列的雙重挹注下，帶動華碩單月營收再度衝上千億大關，10月為1,076.2億元，月增10.7%、年增62.3%，創下單月營收歷史新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。