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華碩營收／10月創新高 AI 伺服器出貨強勁
PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年10月營收，伺服器在出貨動能強勁及遞延訂單陸續完成交貨認列的雙重挹注下，帶動華碩單月營收再度衝上千億大關，10月為1,076.2億元，月增10.7%、年增62.3%，創下單月營收歷史新高紀錄。
華碩10月集團營收為1,076.2億元，月增10.7%、年增62.3%；累計前十月集團營收為8,500.56億元，年增41.1%，亦登頂。
在品牌營收方面，華碩為1,021.72億元，月增12.5%、年增62.9%；累計前十月品牌營收為7,960.67億元，年增41.7%。
華碩表示，伺服器在出貨動能強勁及遞延訂單陸續完成交貨認列的雙重挹注下，帶動營收顯著成長，10月集團與品牌營收皆突破千億，同創歷史新高。
華碩先前上調全年AI伺服器營收成長目標，由原訂100％調高至150％。且預期未來一至二年伺服器成長會更龐大。
華碩共同執行長胡書賓曾表示，伺服器訂單能見度相當正面，無論HGX架構或是NVL 72的GB300產品，華碩都有布局，上半年兩大架構產品出貨比重約35：65，合計占伺服器營收約90％，其餘10％為通用型伺服器。
此外，華碩將於12日召開法說會，釋出今年第3季財報，以及後續營運展望。
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