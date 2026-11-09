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欣陸投控財報／前三季稅後純益15.38億元、年增104% 新建案交屋挹注

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

欣陸投控（3703）6日公告2026年第3季財務報告；2026年前三季合併營收為228.82億元、年增3.4%，營業淨利為19.94億元，稅後純益為15.38億元，每股純益為1.87元。

欣陸投控2026年前三季合併營收較去年同期成長3.4%，主要是大陸建設新建案完工交屋金額較去年同期成長，抵銷欣達環工營建工程收入減少之影響。

欣陸投控指出，營業毛利率因大陸建設營收占欣陸投控合併營收之比重提升，較去年同期上升5.8個百分點。在毛利率帶動下，欣陸投控2026年前三季營業淨利較去年同期成長160.8%，稅後純益較去年同期成長104%。其中，三大子公司稅後純益皆較去年同期成長，欣達環工稅後純益創同期新高。

欣陸投控三家子公司均維持充實的營收存量，為集團營收與獲利提供穩健基礎。截至2026年第3季底，大陸工程的營收存量1,158億元，相當於該公司2025年合併營收的5.0倍。

另外，大陸建設的營收存量283億元，相當於該公司2025年合併營收的3.9倍；欣達環工於第3季新取得新竹客雅再生水BTO案，推升營收存量達歷史新高的1,055億元，相當於該公司2025年合併營收的13.7倍。

財報 新建案 營收

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