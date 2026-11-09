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南寶營收／前十月216.80億元、年增12.6% 寫同期新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
南寶公布10月合併營收23.36億元，年增17.3%，寫同期新高。圖／南寶提供
南寶公布10月合併營收23.36億元，年增17.3%，寫同期新高。圖／南寶提供

南寶（4766）今日公布10月合併營收23.36億元，年增17.3%，寫同期新高；前十月累計營收216.80億元，年增12.6%，亦創歷史同期新高。

南寶表示，10月營收成長，主因為持續開發新產品與應用，加上拓展新客戶有成、市占率提升，推升營運動能。

展望全年營收表現，南寶認為，由於原物料成本上升，帶動客戶較為積極下單備貨，且產品價格逐步調整，加上持續開發新產品與應用，今年前十月營收已達雙位數成長，全年營收有信心再創新高。

新產品部分，目前半導體用膠與折疊螢幕用光學透明膠 （Foldable OCA）均已取得關鍵技術突破，並開始小量出貨。其中，南寶躋身全球少數成功開發折疊螢幕用光學透明膠的供應商，該產品具備高耐彎折性及高黏著彈性，能有效降低反覆彎折造成的耗損，提升螢幕穩定性與使用壽命。

至於半導體相關應用，主要用於封裝製程。南寶與新應材（4749）、信紘科（6667）合資成立「新寶紘科技」，專攻半導體封裝膠材；南寶則向新寶紘提供接著劑，隨著客戶認證、開發與測試需求持續推進，今年營收將可望逐步提升。

在鞋材接著劑業務方面，南寶指出，儘管目前觀察消費需求仍較平緩，然在產品價格隨成本逐步調整、積極爭取更多訂單份額，以及去年低基期效應的帶動下，今年可望回歸成長。南寶將持續優化產品結構與強化市場地位，透過與品牌及鞋廠共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前皆順利推進中。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，傳統產業相關應用終端需求仍偏弱，但在產品價格隨成本調整效應逐步發揮，加上持續開發新產品與應用的助益下，預期今年持續成長。南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入，今年可望成長。未來亦將持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重。

建材與塗料業務方面，建材營收主要來自澳洲，在當地需求升溫與團隊持續深耕下，市占率持續提升；加上受惠於澳幣升值的正面效應，今年營收可望持續成長。塗料方面，今年將積極爭取政府基礎建設、AI 基礎建設及消費性電子等相關應用商機，預期帶動業務持續成長。

營收 半導體 原物料

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