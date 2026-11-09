葡萄王營收／10月受高基期干擾 上海強勁年增逾三成、海外布局續推進

葡萄王（1707）9日公布10月合併營收7.48億元，年減30.77%，累計前十月營收年減8.9%。不過葡萄王的三大事業體中，上海事業體10月營收年增33.29%，前十月營收也年增了14.03%。

葡萄王表示，全公司單月營收下滑主要受去年同期代工拉貨強勁，以及旗下葡眾台灣促銷活動墊高比較基期，造成年減幅度擴大。惟時序進入直銷年度衝聘旺季，搭配上海代工推廣見效、海外OEM/ODM參展累積訂單商機，多元動能齊發下，全年營運維持審慎樂觀。

上海事業體10月營收年增33.29%，累計1-10月營收年增14.03%。上海葡萄王指出，代工業務與客戶(盒馬鮮生)合作開發的兩支營養素飲品，以155ml規格、高性價切中上班族需求，打動追求健康與實惠的時下消費族群，上市迅速登頂新品飲料銷售飆升榜，並蟬聯功能飲料熱銷榜TOP1、TOP2數周，在各大社群平台如小紅書、微博、微信社群上，也引起熱烈討論；經銷暨品牌業務方面，則持續拓展AI智能售貨機的渠道經營規劃，與上海松江地區的旅遊景區洽談場地合作中，首批設備有望在2027年春節前陸續投放市場。

直銷事業受去年促銷墊高基期及國內消費環境影響，10月營收年減 37.08%。但海外布局展現穩健開展的正向態勢。馬來西亞自8月正式營運以來，會員規模與銷售動能逐月持穩提升，營運已逐步邁向軌道，以新開拓市場而言表現亮眼。目前已引進七款產品，9月新上市的「Puriotics康爾喜乳酸菌」表現尤為出色。同時，截至10月底已累積舉辦逾百場培訓、吸引近六千人次參與，在地動能逐步發酵。展望未來，公司將深耕台馬雙市場，持續厚植直銷事業長期成長動能。

葡萄王的OEM／ODM受大型客戶行銷檔期與新品上市時程影響，部分訂單拉貨遞延，致10月營收年減37.32%。惟海外研發布局成果顯著，繼蟬花原料入圍Vitafoods Asia Finalist，專利猴頭菇ErinaPrime更榮獲美國NIE新原料獎「健康老化」首獎，並獲國際權威媒體NutraIngredients專題報導。

此外，團隊近期與東南亞大型食品集團舉辦技術研討，聚焦人畜健康菌株及AI輔助開發，全面推動海外市場由單純原料銷售升級至跨產業共同研發，挹注中長期成長動能。

自有品牌10月份受產品組合調整及主要通路促銷檔期錯位影響，營收較去年同期減少8.71%。儘管如此，主力明星商品表現依然穩健，「康貝特系列」與「益生菌系列」持續發揮核心競爭力，維持強勁銷售動能；電商通路則精準搭上周年慶商機，祭出年末回饋活動，並結合全新「膠原系列」強勢搶攻女性美容保養市場，挹注亮眼銷量，同時為即將到來的雙11購物節奠定深厚買氣基礎。