定穎投控法說會／AI 伺服器板年底認列營收 看2027年營收跳躍式成長

PCB廠定穎投控（3715）AI伺服器板預計今年底開始認列營收，隨高階產品明年陸續放量，公司看好2027年營收將有跳躍式成長，其中以AI伺服器帶動的網通及伺服器業務成長最快，泰國廠也將從投資期邁向收穫期。

定穎投控9日召開法說會，總經理劉國瑾表示，第4季受惠價格調整及產品組合改善，營收預期較第3季持續成長，主要動能包括高階DDR5、車用ADAS及自動駕駛板，以及網通伺服器的智慧網卡、加速卡，高毛利產品比重提升也可望挹注獲利。

市場關注的AI產品貢獻時點，劉國瑾說明，20層以上AI伺服器高階板已開始量產，最快12月出貨，年底即可認列營收；30層及40層以上超高層板則於第4季陸續加入量產，預計明年第1季末出貨，屆時開始反映營收貢獻。

隨高階產品接棒出貨，泰國廠稼動率也將進一步拉升。目前泰國廠稼動率約七成，但目標產品比重仍偏低，公司預計明年第1季完成目標產品轉換並達到滿載，屆時可達損益平衡並獲利。泰國廠產品以AI伺服器為主，占比約八至九成，其餘為高階車用及儲存裝置。

劉國瑾預估，2027年AI產品營收占整體營收約三分之一。雖然占比較先前預估略降，但AI營收金額實際上較原估增加，主要是客戶需求提升；同時，非AI業務表現也比原先預期強勁，推升整體營收規模，因此拉低AI占比，並非AI營收金額下修。

獲利方面，公司對2027年毛利率維持正面看法。AI高階產品放量可改善產品組合，並提升泰國廠稼動率；非AI業務則透過與客戶協商分擔成本、提升製程效率，支撐毛利表現。隨泰國廠規模量產及下半年黃石廠新增產能開出，營收擴大也有助攤薄固定營業費用，營業費用率有機會進一步下降。

定穎投控第3季營收87.05億元，季增26.7%、年增79.8%；毛利率22.2%，季增8.2個百分點、年增2.8個百分點；營益率9.9%，季增8.9個百分點、年增3.1個百分點；稅後純益0.3億元，較上季轉虧為盈，年減78.7%，每股純益0.11元。

累計前三季營收212.05億元，年增51.2%；毛利率17.9%，年減2個百分點；營益率5%，年減1.9個百分點；稅後淨損4.09億元，較去年同期稅後純益6.66億元轉虧，每股淨損1.44元。