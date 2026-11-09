快訊

9度性侵國小男童還生子！女老師不滿被判17年半 上訴現身高院開庭

把京華城土地視為孩子！沈慶京不解陳情變行賄 律師安慰：檢察官壞壞

黃仁勳認外遇！彭博：輝達曾問是否切斷黃樂公司生意 美政府回3個字

聽新聞
0:00 / 0:00

定穎投控法說會／AI 伺服器板年底認列營收 看2027年營收跳躍式成長

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
定穎公司。圖／公司提供
定穎公司。圖／公司提供

PCB廠定穎投控（3715）AI伺服器板預計今年底開始認列營收，隨高階產品明年陸續放量，公司看好2027年營收將有跳躍式成長，其中以AI伺服器帶動的網通及伺服器業務成長最快，泰國廠也將從投資期邁向收穫期。

定穎投控9日召開法說會，總經理劉國瑾表示，第4季受惠價格調整及產品組合改善，營收預期較第3季持續成長，主要動能包括高階DDR5、車用ADAS及自動駕駛板，以及網通伺服器的智慧網卡、加速卡，高毛利產品比重提升也可望挹注獲利。

市場關注的AI產品貢獻時點，劉國瑾說明，20層以上AI伺服器高階板已開始量產，最快12月出貨，年底即可認列營收；30層及40層以上超高層板則於第4季陸續加入量產，預計明年第1季末出貨，屆時開始反映營收貢獻。

隨高階產品接棒出貨，泰國廠稼動率也將進一步拉升。目前泰國廠稼動率約七成，但目標產品比重仍偏低，公司預計明年第1季完成目標產品轉換並達到滿載，屆時可達損益平衡並獲利。泰國廠產品以AI伺服器為主，占比約八至九成，其餘為高階車用及儲存裝置。

劉國瑾預估，2027年AI產品營收占整體營收約三分之一。雖然占比較先前預估略降，但AI營收金額實際上較原估增加，主要是客戶需求提升；同時，非AI業務表現也比原先預期強勁，推升整體營收規模，因此拉低AI占比，並非AI營收金額下修。

獲利方面，公司對2027年毛利率維持正面看法。AI高階產品放量可改善產品組合，並提升泰國廠稼動率；非AI業務則透過與客戶協商分擔成本、提升製程效率，支撐毛利表現。隨泰國廠規模量產及下半年黃石廠新增產能開出，營收擴大也有助攤薄固定營業費用，營業費用率有機會進一步下降。

定穎投控第3季營收87.05億元，季增26.7%、年增79.8%；毛利率22.2%，季增8.2個百分點、年增2.8個百分點；營益率9.9%，季增8.9個百分點、年增3.1個百分點；稅後純益0.3億元，較上季轉虧為盈，年減78.7%，每股純益0.11元。

累計前三季營收212.05億元，年增51.2%；毛利率17.9%，年減2個百分點；營益率5%，年減1.9個百分點；稅後淨損4.09億元，較去年同期稅後純益6.66億元轉虧，每股淨損1.44元。

營收 伺服器 法說會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI基建能見度高 法人看好有利研華上升周期循環及評價

騰輝財報／前三季獲利8.5億元創歷史新高、賺逾一股本 EPS 10.97元

國巨營收／10月175.97億元創新高、年增55% AI需求續旺添動能

汎銓第3季獲利季增3.6倍 攜三大設備商攻矽光子、10月營收登次高

相關新聞

台達電營收／10月746.66億元、年增30.1% 創單月新高

台達電（2308）9日公布10月營收746.66億元，創歷史新高，主要來自AI資料中心相關應用，月增14.2%，年增30.1%，累計今年前十月營收6,143.34億元，年成長36.3%。

鼎元獲利／自結10月跳增4.5倍 單月EPS 0.114元

鼎元（2426）因近期有價證券達公布注意交易資訊標準，9日依規定公布自結財務數據。鼎元10月歸屬母公司業主淨利3,420萬元，較去年同期大幅增加451.1%，每股純益0.114元，獲利較去年同期倍數跳增。

光寶科營收／前十月1,736億元、年增27% 超越去年全年

光寶科（2301）9日公布10月營收201億元，月增6%、年增32%。累計今年前十月營收1,736億元，年增27%，已超越去年全年營收，光寶表示，主要受惠AI與雲端運算高階伺服器電源、高效備援電池系統(BBU)等電能管理系統及高階光電半導體需求強勁成長。

華碩營收／10月創新高 AI 伺服器出貨強勁

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年10月營收，伺服器在出貨動能強勁及遞延訂單陸續完成交貨認列的雙重挹注下，帶動華碩單月營收再度衝上千億大關，10月為1,076.2億元，月增10.7%、年增62.3%，創下單月營收歷史新高紀錄。

南寶營收／前十月216.80億元、年增12.6% 寫同期新高

南寶（4766）今日公布10月合併營收23.36億元，年增17.3%，寫同期新高；前十月累計營收216.80億元，年增12.6%，亦創歷史同期新高。

定穎投控法說會／AI 伺服器板年底認列營收 看2027年營收跳躍式成長

PCB廠定穎投控（3715）AI伺服器板預計今年底開始認列營收，隨高階產品明年陸續放量，公司看好2027年營收將有跳躍式成長，其中以AI伺服器帶動的網通及伺服器業務成長最快，泰國廠也將從投資期邁向收穫期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。