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健喬營收／10月7.67億元、年增41.2% 前十月超越去年全年表現

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
健喬集團董事長林智暉。聯合報系資料照
健喬集團董事長林智暉。聯合報系資料照

健喬（4114）9日公告10月合併營收7.67億元，較去年同期成長41.2%；累計1至10月營收達66.1億元，年增28.5%，超越2025年全年營收。核心產品線持續成長，其中癌症用藥年增40%、心血管與代謝產品群年增50%、婦女健康照護產品年增26%、皮膚用藥年增25%，展現多元治療領域布局的成效。

健喬表示，癌症領域的成長來自新藥快速導入與核心產品雙向帶動，與再鼎醫藥合作引進的肺癌治療新藥 Augtyro 及胃腸道基質瘤治療新藥 Qinlock，在中大型區域醫院的進藥目標達成率已達90%，單月銷售屢創新高，反映新藥導入與醫療通路拓展逐步轉化為營運貢獻。

另外泌尿腫瘤產品線亦有亮眼的成長，旗下六個月長效型荷爾蒙治療藥物，今年1至10月累計銷售額較去年同期成長30%。這是台灣目前唯一同時核准用於晚期攝護腺癌及兒童中樞性性早熟（CPP）的六個月長效劑型藥物，根據IQVIA 2022年1月至2026年8月美國處方數據，這項藥物在攝護腺癌治療相關同類藥物中處方量排名第一，展現極高臨床價值。

在呼吸道領域，由益得生產的複方鼻噴劑自10月上市以來，銷售進度優於預期。產品結合精密給藥裝置、霧化品質及在地生產的穩定供貨優勢，迅速贏得基層耳鼻喉科診所信任採用，逐步擴大市場滲透，隨秋冬過敏季節到來，鼻噴劑用藥需求可望升溫，健喬亦將參加12月的「台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會年會」，透過專業交流提升產品能見度，拓展後續成長動能。

今年上市的婦女健康與腸胃領域新藥，隨著醫療院所覆蓋擴大及臨床使用經驗累積，兩項新藥持續往上挹注貢獻。子宮肌瘤新一代口服 GnRH 拮抗劑目前已進入174家醫療院所，涵蓋12家醫學中心；治療慢性便秘的新機轉藥物自3月上市以來，已獲全台240家醫療院所引進採用。健喬表示持續透過醫學研討活動交流臨床治療需求，來幫助現行傳統便秘藥物治療仍未達臨床治療目標的病患，另外也與心臟學會合辦心血管用藥學術研討工作坊，深化專科領域的專業連結。

健喬表示，新品上市後的市場導入與持續採用，是推動營運成長的重要環節。公司將持續結合國際策略合作和在地商業化能力，深化呼吸道、癌症、泌尿腫瘤、婦女健康、腸胃及心血管等核心領域布局，透過多元產品組合與醫療通路拓展，累積長期成長動能，穩健朝2030年成為區域大型製藥集團的目標邁進。

營收 癌症 肺癌

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