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互盛財報／第3季每股賺1.34元 前三季每股賺2.4元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

互盛（2433）今日召開董事會，通過2026年第3季財務報告。第3季合併營收為6.86億元，較去年同期成長1%；稅後淨利1.93億元，年增2.6%；每股稅後盈餘1.34元。累計前三季合併營收20.53億元，年增1.3%；稅後淨利3.47億元，與去年同期持平，每股稅後盈餘2.4元。

互盛台灣事業主要代理日本理光（RICOH）事務機器，面對企業數位轉型、混合辦公及永續發展需求，持續深化一站式辦公整合服務，結合辦公雲端、智能視訊、文件數位化及資安防護等解決方案，協助企業提升營運效率與管理效益。

在ESG與數位賦能方面，互盛持續引進節能辦公設備，並結合物聯網（IoT）與智能服務平台，提供智能預判、遠端維修、Green Report環保報告書及客服APP等服務，協助顧客掌握設備使用與節能資訊，提升維運效率並減少服務過程的交通碳排，實踐低碳辦公與數位管理。

互盛大陸事業持續聚焦事務機器業務，積極開發新顧客、累積運轉台數，擴大設備與服務基礎，並透過供應品及服務收入，強化營運韌性。

展望第4季，互盛將持續推動「技術深耕、業務擴展、風險控管」三大經營策略，聚焦數位辦公與ESG低碳服務，深化軟硬整合及一站式辦公服務布局，並以穩健經營與精緻服務，提升顧客滿意度及長期競爭力。

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