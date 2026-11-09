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大研生醫財報／前三季獲利3.4億元、年增61.1% 賺贏去年全年

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
大研生醫前三季獲利與營收同步成長，10月及前10月營收創高。財報示意圖。 圖／AI生成
大研生醫前三季獲利與營收同步成長，10月及前10月營收創高。財報示意圖。 圖／AI生成

大研生醫*（7780）9日公布第3季財報，第3季稅後純益為1.1億元，每股純益（EPS）為0.14元；前三季稅後純益為3.4億元，年增61.1%，EPS為0.43元，獲利成績已超越去年全年。

大研生醫同步公布10月營收2.2億元，年增66.8％，前十月累計營收為19.11億元，年增38.94％，創歷史新高。受惠核心產品銷售動能穩健、新品策略奏效與海外市場持續成長，隨著第4季進入年度電商銷售旺季，雙11等重要購物檔期接續登場，可望進一步挹注營收，延續營運成長動能。

大研生醫董事長林東慶表示，公司持續深耕魚油、葉黃素及益生菌等核心品類，並透過差異化配方與劑型拓展產品線。在台灣市場，公司將持續深化品牌經營與通路布局，並逐步擴大日本等海外市場的營運規模，為中長期成長奠定基礎。

產品方面，大研生醫旗下德國專利苦瓜胜肽、德國頂級魚油及視易適葉黃素，三款產品均獲國家品牌玉山獎最佳產品獎，其中德國專利苦瓜胜肽更獲全國最佳產品首獎，其配方取得德國、日本及台灣專利。大研生醫近期也推出「雙倍養氣人蔘皂苷滋補液」，結合白蔘與西洋蔘，有效潤肺養喉，調理體質，採開罐即飲設計，進一步拓展即飲保健產品線。

在海外市場方面，日本業務持續成長，以自營官網、日本樂天與亞馬遜為主要銷售通路，會員回購與新客拓展同步提升，旗下高濃度魚油更於日本電商平台榮獲銷售第一，進一步擴大品牌在當地電商通路的觸及。

展望第4季，大研生醫推出「雙11健康狂歡」活動至11月15日，針對益生菌、魚油、葉黃素及苦瓜胜肽等品項推出年度優惠。活動期間下單即有機會抽中市值逾萬元的外泌體保濕修護精華6盒，消費滿5,111元更有機會把最新款iPhone 18 Pro帶回家。公司透過品牌曝光與檔期促購，積極掌握年底電商旺季商機，挹注第4季銷售動能。

大研生醫 財報 營收

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