宇峻營收／10月2.02億元 第4季展望樂觀

遊戲研發商宇峻（3546）9日公告10月營收2.02億元，月減5.4%、年增83.5%，首度連續三個月營收站上2億元大關；累計今年前十月營收17.14億元，年增58.9%，成長動能不墜。

宇峻受惠《三國群英傳-策定九州》八月剛上市，及《幻世錄 重製版》九月在steam平台開始販售，10月營收繼續維持在高檔，法人估，宇峻第4季營收再創新高可期。

展望本季營運，宇峻往年第4季會有配合資訊月的福袋活動刺激買氣，過去三年，第4季的營收相較於第3季約有二成至三成的成長，因此第4季營收有望續創佳績。

宇峻目前遊戲新品中，已有《三國群英傳：策定九州》、《神州M》國際版《幻世錄》重製版，10月則發行《三國群英傳：格鬥版》；此外，《FFXIV》也將持續推進每季的季度改版時程，藉此添增營運動能向上。

其中，《FFXIV》是目前宇峻的主要營收來源之一，該遊戲為日系遊戲大廠史克威爾（SQUARE ENIX）的大作，過往該遊戲在台灣市場舊名為《太空戰士》，為家喻戶曉的角色扮演遊戲。

法人預估，隨著宇峻新舊產品齊發挹注下，預料今年營收有望逐漸向上，且《FFXIV》的費用多數已在去年認列，估計整體獲利表現將開始轉強，整體業績有望大幅優於去年。