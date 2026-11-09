揚秦營收／10月創下單月歷史新高 累計也創紀錄

揚秦（2755）9日公布10月營收3.14億元，年增15.74%，月增3.12%，創單月歷史新高。累計前十月營收29.47億元，較去年同期增加18.23%，同創歷史新高紀錄。揚秦表示，10月受惠於雙十國慶及光復節連續假期，持續帶動外食與聚餐的需求暢旺，雖有颱風襲擾而致使部分門市營運時間縮短，但並未影響整體營收表現，單月營收續創新高。

展望後市，揚秦總經理林麗玲表示，隨著東北季風增強、氣溫明顯下滑，消費者對於現做熱食的需求急遽上升，同時帶動旗下早午餐品牌「麥味登」APP訂單量持續攀升。麥味登全新推出的「蛋白新食感」系列，憑藉著獨特高蛋白麵體與濃郁無糖濃豆漿湯底，全台門市開賣以來好評不斷；主打香濃暖胃的熱湯麵「川味腐皮豆漿蛋白麵」，更在降溫趨勢下迎來顯著銷量成長。

鍋物品牌「涮金鍋」第3季積極展店，於今年9月成功展出3家門市，並從桃園跨足新北市，全台營運據點已正式達11家。林麗玲表示，「涮金鍋」預期受惠於寒冬旺季與拓點效益，可望在第4季有效帶動整體營收持續上揚。主力品牌「麥味登」與去年同期店數相比，淨成長123家門市，隨著全台營運規模穩健擴大，「麥味登」不僅進一步提升市場占有率，也為整體品牌價值與營運表現奠定更堅實的基礎。

除了營收表現亮麗之外，揚秦也榮獲2026年第七屆「CHR健康企業公民獎」，林麗玲表示，揚秦持續推動ESG企業永續，不僅在公司治理、社會參與和環境永續有卓越表現，此次獲獎更加肯定了揚秦在推動員工照顧、職場健康與幸福企業的努力，致力於全方位照顧員工的身心靈健康。

截至目前，「麥味登」總店數1059家，「炸雞大獅」海內外店數116家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數11家。