台驊控股營收／10月33.58億元、年增125.54% 再創逾四年單月新高

台驊控股（2636）10月合併營收新台幣33.58億元，月增12.09%、年增125.54%，創逾四年單月新高；累計前十月合併營收234.97億元，年增34.02%。

本月營收成長主要由海運業務帶動，受惠於客戶拓展、貨運量增加及航線運價變化等因素，海運營收年增逾兩倍；空運業務亦隨第4季貨運旺季及高科技產業出貨需求維持成長。集團持續深化國際物流核心業務，結合旗下多元事業的專業優勢與全球服務網絡，推動整體營運規模擴大。

海運業務10月營收23.87億元，月增12.28%、年增204.22%，為推升集團營收創高的主要動能。集團持續深化主要航線經營，透過具競爭力的運價安排及穩定的艙位資源，積極拓展跨國製造業與國際貿易客戶，帶動貨源與承攬業務規模成長。同時，結合海外據點的在地服務與業務開發，掌握不同航線的市場需求，進一步擴大國際客戶服務範圍。

空運業務10月營收6.62億元，月增9.66%、年增43.88%。人工智慧、半導體、電子零組件及相關高科技設備的供應鏈活動持續發展，帶動具時效性及專業運輸需求的航空貨運商機。集團持續深化高科技產業客戶服務，拓展以美國為主要目的地的相關運輸業務，結合航空貨運艙位安排、跨區域運輸協調及目的地物流服務，因應客戶對交期、運輸穩定性及供應鏈調度的要求，強化專業航空貨運承攬能力。