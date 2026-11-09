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王品營收／10月21.3億元、連9月創同期新高 前十月兩岸突破200億元
王品（2727）9日公布10月自結合併營收21.3億元，年增8%，連9個月創同期新高。其中，台灣事業群表現強勁，單月營收達17.2億元，年增6.91%，同樣寫下同期新高。大陸事業群營收4.1億元新台幣，年增12.77%。累計今年前十月兩岸自結合併營收突破200億大關，達216.7億元，年增12.56%。
王品表示，10月受惠於國慶、光復節連假，帶動消費者聚餐熱潮，聚餐品牌「夏慕尼」、「肉次方」、「青花驕」與「和牛涮」合計共有13家千萬大店誕生，推升台灣事業群營收達17.2億元，年增6.91%，連續9個月改寫同期新高紀錄。台灣事業群累計前十月營收達174.9億元，年增10.67%。大陸事業群穩健經營，10月營收4.1億元，年增12.77%，累計前十月營收也年增21.23%，達41.8億元。
展望第4季，集團將持續展店腳步，旗下品牌陸續推出秋冬特色餐點與品牌聯名行銷活動吸客，如「阪前鐵板燒」全新秋冬菜單「火藝之宴」搭配帝王蟹腳贈菜，「王品牛排」推出「日本國產F1牛排・北海道干貝佐廣島蠔」雙人主餐與龍蝦贈菜，搶占節慶儀式感商機。「石二鍋」、「12mini快煮小火鍋」、「品田牧場」三品牌攜手與寶可夢IP合作，從店裝到餐點都有滿滿寶可夢元素，甫推出即引爆社群話題。
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