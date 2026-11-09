快訊

9度性侵國小男童還生子！女老師不滿被判17年半 上訴現身高院開庭

把京華城土地視為孩子！沈慶京不解陳情變行賄 律師安慰：檢察官壞壞

黃仁勳認外遇！彭博：輝達曾問是否切斷黃樂公司生意 美政府回3個字

聽新聞
0:00 / 0:00

王品營收／10月21.3億元、連9月創同期新高 前十月兩岸突破200億元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品受惠國慶、光復節連假，帶動消費者聚餐熱潮，激勵10月營收表現。圖／王品提供
王品受惠國慶、光復節連假，帶動消費者聚餐熱潮，激勵10月營收表現。圖／王品提供

王品（2727）9日公布10月自結合併營收21.3億元，年增8%，連9個月創同期新高。其中，台灣事業群表現強勁，單月營收達17.2億元，年增6.91%，同樣寫下同期新高。大陸事業群營收4.1億元新台幣，年增12.77%。累計今年前十月兩岸自結合併營收突破200億大關，達216.7億元，年增12.56%。

王品表示，10月受惠於國慶、光復節連假，帶動消費者聚餐熱潮，聚餐品牌「夏慕尼」、「肉次方」、「青花驕」與「和牛涮」合計共有13家千萬大店誕生，推升台灣事業群營收達17.2億元，年增6.91%，連續9個月改寫同期新高紀錄。台灣事業群累計前十月營收達174.9億元，年增10.67%。大陸事業群穩健經營，10月營收4.1億元，年增12.77%，累計前十月營收也年增21.23%，達41.8億元。

展望第4季，集團將持續展店腳步，旗下品牌陸續推出秋冬特色餐點與品牌聯名行銷活動吸客，如「阪前鐵板燒」全新秋冬菜單「火藝之宴」搭配帝王蟹腳贈菜，「王品牛排」推出「日本國產F1牛排・北海道干貝佐廣島蠔」雙人主餐與龍蝦贈菜，搶占節慶儀式感商機。「石二鍋」、「12mini快煮小火鍋」、「品田牧場」三品牌攜手與寶可夢IP合作，從店裝到餐點都有滿滿寶可夢元素，甫推出即引爆社群話題。

王品 營收 兩岸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

崇越營收／10月81.9億元創新高 前十月超越去年全年

國巨營收／10月175.97億元創新高、年增55% AI需求續旺添動能

尖點營收／10月續創新高 累計前十月年增80.9%

香繼光營收／10月年增11% 多品牌拚年底聚餐旺季業績

相關新聞

六角財報／前三季獲利年增逾8倍、EPS 2.63元 超越去年全年

六角（2732）9日公告第3季營業利益6,231萬元，年增45.81%；稅後淨利2,237萬元，年減18.37%，每股稅後盈餘（EPS）0.5元。公司表示，部分海外代理商訂單遞延至第4季，影響第3季營運結構。累計前三季稅後淨利1.18億元，年增819.58%，EPS 2.63元，已超越去年全年。隨全球營運規模擴大，併購效益逐步顯現，帶動前三季營運成長。

台達電營收／10月746.66億元、年增30.1% 創單月新高

台達電（2308）9日公布10月營收746.66億元，創歷史新高，主要來自AI資料中心相關應用，月增14.2%，年增30.1%，累計今年前十月營收6,143.34億元，年成長36.3%。

汎銓第3季獲利翻倍 每股純益1.56元

AI晶片研發分析平台汎銓（6830）今日公告第3季財報，單季稅後純益8540萬元，年增1.8倍，每股純益達1.56元，年增1.64倍，單季獲利表現明顯提升；累計前三季稅後純益7215萬元，每股純益1.35元。汎銓表示，今年持續受惠先進製程、AI及先進封裝相關材料分析(MA)與故障分析(FA)需求增加，並積極推進新技術與新服務布局，加上海外據點營運貢獻逐步放大，皆係帶動整體營運邁向新成長期。

鼎元獲利／自結10月跳增4.5倍 單月EPS 0.114元

鼎元（2426）因近期有價證券達公布注意交易資訊標準，9日依規定公布自結財務數據。鼎元10月歸屬母公司業主淨利3,420萬元，較去年同期大幅增加451.1%，每股純益0.114元，獲利較去年同期倍數跳增。

光寶科營收／前十月1,736億元、年增27% 超越去年全年

光寶科（2301）9日公布10月營收201億元，月增6%、年增32%。累計今年前十月營收1,736億元，年增27%，已超越去年全年營收，光寶表示，主要受惠AI與雲端運算高階伺服器電源、高效備援電池系統(BBU)等電能管理系統及高階光電半導體需求強勁成長。

華碩營收／10月創新高 AI 伺服器出貨強勁

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年10月營收，伺服器在出貨動能強勁及遞延訂單陸續完成交貨認列的雙重挹注下，帶動華碩單月營收再度衝上千億大關，10月為1,076.2億元，月增10.7%、年增62.3%，創下單月營收歷史新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。