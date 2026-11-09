台企銀獲利／自結前十月賺123億元、超越去年全年EPS 1.19元

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年10月營收，伺服器在出貨動能強勁及遞延訂單陸續完成交貨認列的雙重挹注下，帶動華碩單月營收再度衝上千億大關，10月為1,076.2億元，月增10.7%、年增62.3%，創下單月營收歷史新高紀錄。

2026-11-09 16:33