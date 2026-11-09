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台企銀獲利／自結前十月賺123億元、超越去年全年EPS 1.19元
台灣企銀（2834）9日公告10月份自結合併盈餘，單月合併稅後純益9.01億元，累計前十月合併稅後純益123.54億元，不僅年增逾14%，也一舉超越去年全年自結稅後純益122.25億元，累計合併每股稅後純益（EPS）為1.19元。
從單月數據來看，台企銀10月稅後純益9.01億元，雖然低於每個月普遍10 億元以上的獲利水準，不過，累計前十月稅後純益已達123.54億元，累計合併每股稅後純益1.19元，合併每股淨值為15.46元。
先前台企銀在法說會上指出，股利政策仍以發放股票股利為主，以利盈餘轉增資並充實資本，然而，考量到股東對於現金股利的期待，目前正評估提高現金股利的比重。面對股票股利可能帶來的EPS稀釋效應，台企銀則強調，近五年稅前EPS呈穩定成長趨勢，未來將持續提升資本運用效率，讓獲利成長幅度高於股本膨脹速度。
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