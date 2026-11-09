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重電新兵來了！宏于電機暫定承銷價208元 明年搶進北美AI電力市場

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
智慧電力與能源系統整合廠宏于電機（7869），11月16日至18日辦理公開申購，11月20日抽籤，預計11月26日掛牌。 示意圖／ingimage
智慧電力與能源系統整合廠宏于電機（7869），11月16日至18日辦理公開申購，11月20日抽籤，預計11月26日掛牌。 示意圖／ingimage

智慧電力與能源系統整合廠宏于電機（7869）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1844張，競拍底價180.87元，最高投標張數253張，暫定承銷價208元。競拍時間為11月11日至13日，11月17日開標；11月16日至18日辦理公開申購，11月20日抽籤，預計11月26日掛牌。

宏于近年持續擴大營運規模，並透過智慧電力系統與產品組合優化提升獲利能力，2025年EPS達12.24元，2026年上半年EPS達7.86元，已相當於去年全年的64%，展現營運成長動能。

宏于電機董事長詹家榮表示，宏于近年積極推動「數位與低碳雙軸轉型」，結合AI智慧化、能源數位化及低碳技術，持續升級智能配電盤產品，並透過自主研發的「iPanel電力雲」智慧能源管理系統，提升電力安全、能源效率與智慧維運能力。

同時，公司深化與國際電機大廠的技術整合及產學合作，加速產品創新與技術升級，積極布局AI算力中心與新能源基礎建設商機，並由傳統設備銷售延伸至軟體訂閱制及長期智慧維運服務，逐步轉型為高附加價值的智慧能源系統整合服務商，創造持續性營收與長期成長動能。

在全球布局方面，宏于表示，以「台灣研發、越南製造、北美落地」三大方向，加速拓展國際市場。台灣廠主要負責技術研發、高階製造與產品認證，其已取得IEC新規及耐震7級認證，為國內首家具備相關認證的業者，並持續掌握台電強韌電網及高科技廠房擴建商機。

越南興安新廠則於2026年8月投產，廠房面積約為台灣廠的3倍，依公司規劃，滿載後可增加40億元至60億元產能，除擴大生產規模外，也可利用東協關稅及區域供應鏈優勢，強化海外接單與交貨能力。

北美市場方面，宏于表示，已於美國肯塔基州設立子公司，採輕資產營運模式，預計2027年取得UL認證，並透過既有通路合作及共同開發高規格預製型貨櫃變電站的雙軌策略，切入北美AI資料中心電力基礎建設市場。

台電強化電網韌性建設計畫總投資規模達5,645億元，搭配半導體產業持續擴廠，以及AI資料中心對高可靠度電力設備需求提升，均為宏于後續營運發展的重要市場機會。

法人表示，宏于具備智慧配電盤、能源管理系統與電力設備整合能力，加上在手訂單提供一定營運能見度，隨著越南新廠產能逐步開出、北美認證與市場布局持續推進，公司中長期營運動能值得期待。

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