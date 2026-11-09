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國慶法說會／產業供過於求格局延續 明年上半年部分CCL材料拚量產

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

國慶（1721）科技日前舉行線上法說會。董事長黃亭棣表示，今年受中東戰事推升原料價格，加上中國大陸低價產品競爭及產業供過於求影響，下游客戶採購態度趨於保守。公司近年持續朝少量多樣的電子化學品方向轉型，積極開發銅箔基板（CCL）及半導體相關材料，部分產品規格預計明年上半年有望進入量產。

國慶科技今年上半年營收8.06億元，年減9.4%，毛利率為負3.81%，稅後淨損1.15億元，每股淨損（EPS）0.62元。黃亭棣指出，目前市場面臨的問題已非短期景氣循環，而是產業結構性供過於求，導致產品售價難以提升。銷售下滑導致產線產能利用率偏低，公司上半年認列約1.2億元閒置成本，毛利率為負值。為改善產能利用率及獲利結構，目前除持續開發新產品，也積極與其他廠商洽談合作，爭取更多代工機會。

從產品結構來看，2026年上半年銷售組合中，交聯劑占24%，抗氧化劑及高分子化學品各占19%，電子化學品占13%，阻燃劑及植物保護用藥各占11%，其他產品占2%，成核劑占1%。

其中，交聯劑仍是公司目前營運最穩定、主要獲利來源，主要應用於高爾夫球相關材料，近年高爾夫市場需求相對有支撐，營收成長。相較之下，塑料添加劑產品，包括抗氧化劑、阻燃劑及成核劑，持續受到中國大陸業者低價競爭及市場供過於求影響。公司自去年起陸續縮減缺乏利潤空間的產品品項，今年上半年營收與去年同期大致持平。

植物保護用藥方面，上半年營收規模年減58%，主要受到歐美主要客戶調整南美市場布局影響。黃亭棣指出，農藥市場受中國大陸低價產品競爭，目前台灣許多農藥業者直接或間接採購中國大陸原料；此外，美國及歐盟對農藥使用規範日趨嚴格，未來勢必持續朝轉型方向布局。

展望未來成長動能，黃亭棣表示，國慶科技約兩、三年前便開始布局電子化學品，除原先以CCL樹脂材料為主要開發方向，近半年則進一步拓展半導體化學品。黃亭棣表示，基於與客戶簽署保密協議（NDA），目前不便透露具體客戶及產品驗證進度，但公司將持續朝高附加價值、少量多樣的產品方向發展。

目前電子化學品布局包括新型含磷阻燃劑、CCL板材原料BMI及PPE，以及半導體化學品；此外，Triazine抗UV劑將朝下游產品延伸，並規劃酚醛樹脂代工業務。未來也會朝碳氫樹脂方向努力。

在產能規劃方面，PPE將透過修改既有產線生產，BMI則規劃利用既有產線共線生產，相關產品部分規格預計明年上半年有望開始量產。公司表示，期望藉由電子材料新產品開發及外部代工合作，逐步填補閒置產能，改善產能利用率與毛利結構。

國慶 CCL 法說會

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