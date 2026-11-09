鼎基營收／10月年增37% 單月、累計雙創同期高

高科技膜領導廠鼎基（6585）9日公告10月營收達2.87億元，月增18.1%、年增37%；累計前十月營收27.62億元，更逼近去年全年營收28.5億元，年增幅達18.6%。

針對各產品線10月表現方面，汽車應用成長最為突出，其中高階保護膜較上月成長中雙位數、年增翻倍，顯著推升本月營收增長；其次為工業應用，業績年月雙增；而醫療應用受到高基期影響，較上月與去年同期略為疲軟；電子則因配合客戶拉貨時程，業績貢獻有限。

展望第4季，鼎基看好高附加價值核心應用仍是支撐營運表現的重要動能，尤其汽車應用進入傳統出貨旺季，拉貨動能強勁，業績有望呈現季增；醫療應用方面，客戶下單量也逐步回溫，且訂單已排至明年第2季，為後續奠定營運基礎，對第4季審慎樂觀看待。