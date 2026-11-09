光寶科營收／10月201億元 月增6%、年增32%

光寶科（2301）10月合併營收201億元，月增6%、年增32%，主受惠AI與雲端高階伺服器電源、高效備援電池系統(BBU)及高階光電半導體需求強勁；累計今年1至10月營收1,736億元、年增27%，已超越去年全年營收。

光寶科表示，雲端及物聯網部門10月營收占比達66%；其中，AI、雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增近七成。

光電部門營收占整體之13%；其中，高階光耦合器於工控、新能源與AI伺服器電能管理系統需求成長；以及高階可見光受惠於高集成、微型化指示燈應用於 AI 伺服器與交換器之需求穩定成長，共同推升光電部門年成長近一成。

資訊及消費性電子部門營收占整體之21%；受惠應用市場多元化，低軌衛星與高階電源需求穩定成長。