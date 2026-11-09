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汎銓第3季獲利季增3.6倍 攜三大設備商攻矽光子、10月營收登次高

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
汎銓董事長柳紀綸分享營運展望。記者尹慧中／攝影
汎銓董事長柳紀綸分享營運展望。記者尹慧中／攝影

AI晶片研發分析廠汎銓（6830）獲利大步躍升，第3季獲利達8,540萬元，季增3.6倍、年增1.8倍，每股稅後純益1.56元。公司自主研發的矽光子量測設備MSS HG也正式發表，攜手安立知（Anritsu）、旺矽（MPI）及FormFactor三大設備合作夥伴，將業務從分析服務延伸至設備銷售，增添成長動能。

汎銓9日公布最新財報，第3季合併營收7.6億元，季增19.6%、年增31.6%，創單季新高；毛利率34.6%，季增9.6個百分點、年增9.3個百分點；營益率13.7%，季增11.2個百分點、年增7.7個百分點；稅後純益8,540萬元，每股稅後純益1.56元。

累計前三季合併營收19.7億元，年增24.4%；毛利率27.7%，年增5.8個百分點；營益率5.6%，年增3.7個百分點；稅後純益7,214.5萬元，較去年同期由虧轉盈，EPS 1.35元。

矽光子布局方面，汎銓自主研發的MSS HG於11月5日舉行實機實測發表會，邀請25組客戶及安立知、旺矽、FormFactor三大設備合作夥伴參與，展示光損、漏光定位及整合量測能力。透過與安立知合作，平台可進一步銜接光電參數與性能量測，協助客戶縮短研發及問題排查流程。

汎銓表示，投入矽光子分析技術逾七年，已建立分析服務、設備銷售、國際設備大廠合作開發及專利授權四大商業模式，搶攻矽光子與共同封裝光學（CPO）商機。與旺矽、FormFactor分別合作開發的MSS HG-M及MSS HG-F，預計明年首季接續推出，擴大設備產品線與應用範圍。

營收動能延續至第4季，汎銓10月合併營收2.55億元，年增48.5%，創歷史單月次高；累計前十月營收22.28億元，年增26.7%，改寫歷年同期新高。公司指出，AI、高效能運算、先進製程及先進封裝發展，持續帶動材料分析與故障定位需求，支撐業務成長。

汎銓 矽光子 營收

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