聽新聞
0:00 / 0:00
國巨營收／10月175.97億元創新高、年增55% AI需求續旺添動能
被動元件大廠國巨*（2327）受惠AI伺服器、高階應用及特殊品需求持續強勁，9日公布10月自結合併營收達175.97億元，月增3.1%、年增55%，再創單月歷史新高；累計前十月合併營收達1,497.51億元，年增38.3%，展現營運成長動能。
若以美元計價，國巨10月營收月增1.8%、年增48%，累計前十月營收則年增35.6%，顯示排除匯率因素後，營運仍維持強勁成長態勢。
國巨先前法說會釋出正向展望，儘管第4季向來是被動元件傳統淡季，但受惠AI及高階特殊品需求暢旺，整體訂單出貨比（B／B Ratio）維持強勁，尤其特殊品訂單動能優於標準化產品，帶動公司對第4季營運維持樂觀看法，預期單季營收仍可較第3季微幅成長，呈現淡季不淡態勢。
展望後市，在全球雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI基礎建設投資之下，伺服器電源管理、高階被動元件等需求有望同步提升，國巨持續深化特殊品布局，並優化產品組合，有助支撐毛利率表現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。