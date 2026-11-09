國巨營收／10月175.97億元創新高、年增55% AI需求續旺添動能

被動元件大廠國巨*（2327）受惠AI伺服器、高階應用及特殊品需求持續強勁，9日公布10月自結合併營收達175.97億元，月增3.1%、年增55%，再創單月歷史新高；累計前十月合併營收達1,497.51億元，年增38.3%，展現營運成長動能。

若以美元計價，國巨10月營收月增1.8%、年增48%，累計前十月營收則年增35.6%，顯示排除匯率因素後，營運仍維持強勁成長態勢。

國巨先前法說會釋出正向展望，儘管第4季向來是被動元件傳統淡季，但受惠AI及高階特殊品需求暢旺，整體訂單出貨比（B／B Ratio）維持強勁，尤其特殊品訂單動能優於標準化產品，帶動公司對第4季營運維持樂觀看法，預期單季營收仍可較第3季微幅成長，呈現淡季不淡態勢。

展望後市，在全球雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI基礎建設投資之下，伺服器電源管理、高階被動元件等需求有望同步提升，國巨持續深化特殊品布局，並優化產品組合，有助支撐毛利率表現。