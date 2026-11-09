亞力營收／10月、前十月雙創同期新高！第4季可望登全年高峰

亞力（1514）9日公告，10月營收9.33億元，年增9.35%；累計今年前十月營收89.58億元，年增8.35%，單月、累月均創同期新高。

亞力持續受惠AI科技發展、半導體擴廠、台電強韌電網計劃等，今年以來營收續繳出創同期新高的好成績。亞力表示，AI基建發展下，半導體積極建廠及擴充產能，推升重電設備需求大幅成長，市場狀態相當良好，推升營運表現。

亞力表示，目前在手訂單已超過130億元，且持續增加中，已創下史上新高，另，接單金額超過銷貨30%以上且持續增加，為今年及未來之業績成長增添新動能。

在出貨上，亞力表示，目前半導體銷貨訂單占比達45％，台電銷貨訂單占比30％。若以在手訂單來看，半導體訂單同樣超越台電，半導體占比達35％、台電占比30％、軌道訂單占比15％，AIDC機房訂單占比約5~10%。

法人認為，亞力今年上半年半導體上下游產業出貨金額年增逾五成，成為推升營運的重要動能，且半導體相關設備毛利率相對較高，有助優化產品組合及獲利表現。此外，隨著工程案集中於年底結案，加上半導體設備出貨持續暢旺，預估第4季營收將登全年高峰。

法人表示，亞力半導體設備訂單交期約一年至一年半，目前洽談中的半導體訂單金額已超過現有在手訂單，顯示客戶擴廠需求仍相當強勁。亞力主要供應半導體廠低壓模塑型變壓器，另涵蓋中高壓變壓器及配電盤，終端客戶包括國內半導體上下游大廠及國際記憶體大廠，隨著相關業者持續擴充產能，預期2027年半導體相關營收貢獻仍可維持成長動能。