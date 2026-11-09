麗清缺料影響生產排程 營收衰退

麗清（3346）科技第3季營收達19.23億元，年減4.95％，主要受到缺料影響生產排程，導致出貨不如預期，第3季毛利率為8.63％，加上墨西哥新廠投產初期折舊與管銷費用增加，以及配合集團整體產能規劃，針對上海廠人力組織優化，而認列人力調整優化一次性費用等因素，使得第3季稅後淨損1.50億元，每股稅後虧損1.24元。累計2026年前三季營收55.36億元，稅後淨損2.54億元，每股稅後虧損2.10元。

今年車用LED產業供應鏈受到被動元件及其他原料供應吃緊影響，連帶干擾短期部分訂單出貨認列遞延，2026年10月營收達6.53億元，月增21.68％、年減9.16％，累計2026年1至10月營收達61.90億元，年減12.34％。

公司表示，第4季因缺料情形仍存在，麗清仍持續關注關鍵零組件供應與成本變化，並掌握既有訂單出貨節奏與新車專案量產進度，以目前整體車用訂單能見度維持一定水準，加上墨西哥新廠產能逐步爬升及新應用專案持續推進，以期帶動未來營運表現逐步優化，另一方面，麗清亦持續拓展人形機器人、四足機器人等AI實體機器人應用，仍積極推進與客戶共同開發後續新專案，逐步累積產品驗證與量產經驗，為既有車用業務之外建立新的應用成長空間。