崇越營收／10月81.86億元創新高 前十月超越去年全年

半導體材料整合服務商崇越（5434）公布10月合併營收81.86億元，月增6.3%、年增61.2%，創單月歷史新高。先進製程材料需求穩健，加上環保工程專案依進度認列，帶動累計前十月營收突破700億元，提前超越去年全年。

崇越前十月合併營收達712.15億元，年增28.6%，高於2025年全年的675.84億元。公司指出，10月成長動能來自半導體先進製程材料拉貨，以及環保工程業務營收增加，兩大業務共同推升營運規模。

環保工程方面，旗下建越科技承攬的國際記憶體大廠專案進度順利，依完工比例法認列營收，挹注集團成長。該專案協助客戶建置廢水處理系統，處理範圍除一般電子廠廢水，也涵蓋氨氮、異丙醇（IPA），以及含氨氮的異丙醇特殊廢水（SLS）。

崇越表示，專案整合觸媒處理技術、高級氧化程序（AOP）及高效生物處理工法，確保出水品質符合科學園區排放標準，並透過廢水處理與系統整合服務，支援高科技客戶的環境管理需求。

業務成長之餘，崇越也以低碳策展獲得「2026亞太永續會展獎」金級肯定。公司攜手在地青農與社會企業，將生物多樣性、社會共融理念融入展場設計，透過盲測互動體驗，讓民眾從日常飲食認識食農永續，拉近永續議題與生活的距離。

展望後市，崇越表示，將持續深化先進製程材料與環保工程服務，結合海內外在地服務據點及供應商資源，支援客戶建廠、量產與環境管理需求，掌握全球半導體產業發展商機。