騰輝財報／前三季獲利8.5億元創歷史新高、賺逾一股本 EPS 10.97元

銅箔基板大廠騰輝電子-KY（6672）今日公告2026年第3季財務成果。受惠於核心產品出貨暢旺、高階產品組合優化，加上AI應用浪潮與HDI訂單外溢效應加乘，公司第3季營運展現強勁成長動能。單季合併營收達25億元，季增50%；在產品結構加速升級的帶動下，單季毛利率攀升至43%，再創歷史新猷。

在獲利表現方面，第3季稅後純益達4.9億元，較上季大幅成長111%；單季EPS為6元，寫下單季歷史新高。累計今年前三季，稅後純益達8.5億元，累計EPS高達10.97元，已提前賺逾一個股本，創下歷年同期最佳表現。

為迎AI、高速運算及HDI商機，騰輝電子-KY加速全球產能布局。中國大陸昆山廠日前獲董事會通過15億元新台幣預算，採承租廠房改建，預計2027年第2季量產，全力拓展資料中心及高階材料市場。東南亞首座泰國新廠已開幕並小量出貨，預計2026年底量產，隨2027年起上膠產能開出，總產能將提升15%。此雙軌策略不僅落實「China+1」架構，深化車用客戶服務，更為未來高階材料需求奠定關鍵基礎。

展望未來，騰輝電子-KY將持續聚焦高階材料技術研發、客戶認證與量產布局，深化AI、高速運算、光通訊及車用電子等高成長應用。在產品認證與量產推進上，400V／800V AI伺服器電源材料預計於今年第4季進入量產；AI PC、車載、電源及光模組等HDI膠系材料亦陸續取得技術進展，加速客戶導入與出貨。

此外，M6高速材料已進入放量階段，M7、M8、M9等次世代高階材料則積極推進國際大廠伺服器、光模組及半導體測試等應用認證。隨著新客戶持續導入、新產品量產與認證加速，高附加價值產品貢獻將持續放大，推動產品結構加速升級，可望帶動營收及獲利同步提升，推動整體經營成果再上層樓。