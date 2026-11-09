正德營收／10月2.15億元 年增12.4%

散裝航商正德 （2641） 9日公告10月營收2.15億元，較去年同期增加12.4%，累計今年前十月營收19.63億元，較去年同期19.61億元相當，隨著9艘新造船於2023年3月至2025年8月陸續投入營運，船隊規模及營運效益逐步展現，公司整體營運及獲利表現持續穩健。

在船舶布局政策方面，正德海運於去年至今年間經董事會通過訂造11艘1.74萬噸多用途(MPP)船型船舶，多用途(MPP)船型作為可載運多樣化物品的靈活船型，受益於全球重件物流需求回溫，自2021年起租金走勢呈顯明顯上揚。隨著離岸風電、油氣及能源基礎建設相關投資持續推進，加上國際海事組織(IMO)碳排規範日益嚴格，具備節能效益及吊裝能力的多用途(MPP)船型市場需求及競爭優勢可望持續提升。

本次新造船計畫已取得歐洲大型航商租約，並將陸續完成造船合約簽訂、支付簽約款及銀行融資安排，預計自2027年第2季起陸續交船。透過新船投入及長期租約布局，將有助於提升未來營運能見度，並為公司中長期營收及獲利成長奠定基礎。

整體而言，2026年第4季全球散裝航運市場整體維持相對強勢，但不同船型市場表現分歧。其中，鐵礦砂運輸需求及巴西、澳洲至亞洲長程運輸需求對海岬型船運價形成支撐；另一方面，煤炭運輸需求相對偏弱，加上新船陸續交付，巴拿馬型及超輕便型船舶市場則面臨一定壓力。

此外，地緣政治、荷莫茲海峽及紅海航線安全風險、燃油成本與港口壅塞等因素，仍將影響全球航運市場供需及運價走勢。

展望2027年，全球散裝貨運量需求預估溫和成長，但新船交付量增加，船隊供給成長可能超越運輸需求，市場供需逐漸轉為寬鬆，未來仍須密切關注中國大陸經濟復甦、美伊局勢及油價變化等關鍵因素，這些都將左右散裝航運景氣與航商獲利表現。

正德海運將持續秉持穩健經營原則，透過船隊汰舊換新、優化船舶組合、強化財務結構及長期租約布局，提升營運韌性與市場競爭力，掌握全球航運及能源物流發展契機。

另正德前三季稅後純益5.53億元，較去年同期增加0.58億元，年增11.6％，每股稅後純益（EPS）達1.67元較去年同期1.55元，年增7.7%。