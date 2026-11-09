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佳世達法說會／AI伺服器、1.6T 高速交換器年底小量出貨 明年逐步放量

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

佳世達（2352）9日舉行線上法說會，說明第3季營運進展與第4季展望。第3季高附加價值事業單季營收突破300億元，創近4年新高；智能方案事業受惠邊緣AI、AI服務及機器人自動化需求升溫，營收連續三季突破百億元。展望第4季，AI基建投資延續，代理式AI與實體AI需求升溫，AI基礎設施方面，AI伺服器與1.6T高速交換器於年底小量出貨，2027年逐步放量。

佳世達董事長陳其宏表示，持續深化大艦隊策略，串聯集團跨公司的技術、製造與市場資源，從單一產品走向系統整合與跨域應用，放大集團綜效。大艦隊的價值，不只是資源整合，更在於讓不同領域的專業彼此連結，持續創造新的成長機會。

佳世達總經理柯淑芬表示，第3季高附加價值事業營收突破300億元、創近4年新高；智能方案事業營收連續三季突破百億元，前三季年增22%，顯示集團轉型與AI布局正逐步轉化為實質營運動能。

柯淑芬指出，聚焦「AI視覺與顯示」、「AI基礎設施」、「AI解決方案與智慧製造」及「AI醫療與健康照護」四大AI業務範疇，並加速進入產品化、量產與出貨。

柯淑芬進一步表示，AI基礎設施涵蓋AI伺服器、1.6T高速交換器、先進液冷與機櫃整合，打造可擴充的AI Rack-Scale整櫃解決方案；AI伺服器與1.6T高速交換器年底啟動小量出貨，預計2027年逐步放量，其中1.6T高速交換器將出貨北美資料中心。醫療顯示、智慧魚群探測器及半導體材料等應用也陸續進入認證、量產與出貨，持續擴大四大AI業務範疇對營收與成長的貢獻。

佳世達第3季合併營收567.64億元，年增8%、季增8%；營業毛利98.16億元，年增11%、季增8%；營業毛利率17.3 %，年增0.4個百分點；營業淨利9.38億元，年增15%、季增44%；營業淨利率1.7%，年增0.1個百分點、季增0.5個百分點；稅後純益12.68億元，年增230%、季增21%；歸屬於母公司淨利5.48億元，年增118%；每股純益（EPS）0.35元。

佳世達累計前三季合併營收1,610.35億元，年增3%；營業毛利275.17億元，年增5%；營業毛利率17.1%，年增0.3個百分點；稅後純益26.89億元，年增99%；歸屬於母公司淨利14.6億元，年增34%；每股純益（EPS）0.92元。

佳世達 伺服器 法說會

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