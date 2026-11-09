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世界營收／10月47.11億元 年增逾二成、月減20.2%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

晶圓代工廠世界先進（5347）9日公布10月合併營收47.11億元，受晶圓出貨量減少影響，較9月下滑20.20%，但仍較去年同期成長20.53%；累計前十月營收471.90億元，年增18.25%。

世界先進發言人黃惠蘭副總經理暨財務長表示，10月營收較上月減少，主要是晶圓出貨量下降所致。公司9月營收為59.04億元，10月回落至47.11億元，單月減少約11.93億元。

與去年同期相比，10月營收則由39.09億元增加至47.11億元，增加約8.02億元，維持逾二成的年增幅度。累計前十月營收由去年同期的399.06億元，提升至471.90億元，增加約72.83億元。

展望本季，世界先進表示，客戶晶圓需求仍強，但受限於部分瓶頸設備，產出僅能小幅提升。公司預估第4季出貨量小幅增加、平均售價季增3%至5%，毛利率上看36%。

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