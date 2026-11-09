智邦營收再創新高 激勵股價亮燈

網通大廠智邦（2345）日前公布10月營收，達446.63億元，再創單月新高，連續三個月營收超過400億元。智邦今日受惠買盤湧入，股價登上漲停，上漲125元，收1,405元。

智邦股價自6月底高檔2,825元回檔以來，跌幅近五成。雖然智邦股價明顯修正，但日前美系外資報告指出，智邦籌資雖可能造成股權稀釋，但最大稀釋幅度僅約2%，看好第4季營收及毛利率可望持續季增，外資維持「加碼」評等，目標價3,500元。

2026年以來智邦營收三級跳，1月營收215.3億元，6月營收首次突破300億元就直奔395.5億元，8月營收首次突破400億元，來到408.7億元，10月營收再次跳大階，來到446.62億元，月增10.6%，年增91.2%，再創單月新高，累計前十月營收為3,310.65億元，年增65.8%。

法人預估，智邦大客戶拉貨回穩，加上新產品持續出貨，可望推升第4季營收再創單季新高。