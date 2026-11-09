股東個資外洩 力晶投控協助提告

力晶創新投控近日接獲部分股東反映，敏感個資遭非法蒐集並收到未授權購買股票信函狀況。力晶投控表示，今天協助受害股東協同律師，向台灣士林地方檢察署遞狀提起刑事告訴，以維護公開透明市場秩序與股東隱私安全。

力晶投控指出，近期眾多股東陸續收到華湧公司以眾勤法律事務所名義寄送的購買股票函件，其中的股份買賣契約內容包括姓名、身分證字號、住址及精確持股數等個人隱私資料，引發股東憂心敏感個資外流。

力晶投控強調，公司從未向任何第三方機構或個人提供股東名簿與個人資料。市面上所有宣稱代表特定買家私下簽署股份買賣契約、祭以違約罰則以價金綑綁委託書行為，均與力晶投控無關。

力晶投控指出，為避免個資遭到不法詐騙集團濫用，受害股東已委請律師依個人資料保護法提起告訴，釐清個資洩漏與非法利用的源頭。

力晶投控表示，股東切勿輕易提供身分證影本、印鑑或簽署未經核實的買賣文件。若接獲來源不明的疑慮信函，可妥善保留原件憑證，並聯繫力晶投控股務團隊協助處理。