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動力營收／10月9,202萬元 月減二成

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

動力-KY（6591）於今日公告2026年10月合併營收9,202萬元，較上月及去年同期分別減少20.78％、32.03％。累計2026年1至10月合併營收9.15億元，年減39.25％。

動力表示，今年以來整體泛電競產業受到全球AI應用快速發展影響，相關晶片與關鍵零組件資源優先投入AI市場，排擠部分電競應用晶片及零組件供應，使得泛電競相關客戶調整備貨與拉貨時程，連帶影響動力於泛電競領域訂單出貨表現。

動力指出，觀察目前市場狀況，泛電競產業雖仍面臨晶片供應、關鍵零組件料況及成本波動等影響，但相關干擾並未進一步擴大，從既有客戶核心主力產品推進、新品開發進度及終端市場需求來看，整體電競市場仍維持一定需求基礎。

動力仍持續穩固既有客戶合作基礎，並配合客戶新品開發與產品升級需求，持續精進風扇結構設計、氣流效率及噪音控制等技術能力，保持營運精實策略與彈性因應，同時亦積極加速推進車用、健身器材及工控等多元利基市場之雙軌策略布局，尤其今年下半年車用與健身器材相關風扇出貨持續增加，相較消費性電子產品，相關利基應用產品生命周期與客戶合作關係相對穩定，有助於分散單一市場景氣波動，並提升整體營運韌性及打造未來營運新成長曲線。

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