友達營收／10月207.79億元 月減11.2%、年減0.7%

友達（2409）9日公告今年10月合併營收207.79億元，月減11.2%，年減0.7%。

友達董事長彭双浪日前表示，受到記憶體及處理器缺貨、漲價影響，筆電終端售價明顯提高，連帶壓抑消費者購買意願，加上品牌客戶及通路庫存增加，拖累面板需求。他預估，隨著年底旺季備貨告一段落，客戶採購轉趨保守，第4季顯示業務營收恐較第3季進一步下滑。

友達總經理張博儀說明第4季營運展望，顯示產品因旺季備貨告一段落，品牌客戶對面板的採購將趨於保守，營收相較於第3季預計將持續減少。智慧移動部分，車用團隊持續爭取訂單滿足客戶需求，營收預計與第3季持平。垂直場域的需求相對穩定，估季減少中個位數百分比。

友達累計今年前十個月合併營收2,275.77億元，年減2%。今天股價止跌，上漲1.65元，成交量逾21.4萬張，收28.2元。