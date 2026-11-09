世界營收／10月47.11億元 月減少約20.2%

力晶投控9日表示，近日接獲多名股東反映，收到購買股票信函，所附契約竟載有姓名、身分證字號、住址及精確持股數等敏感資料，懷疑個資遭非法蒐集及利用。公司已於今日協助股東偕同律師，向台灣士林地方檢察署遞狀提起刑事告訴，追查資料來源及使用情形。

2026-11-09 14:21