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佳世達法說會今日登場 股價漲逾半根漲停
佳世達（2352）董事會通過2026年第3季財報，營收季增長8%，毛利率17.3%，維持17%以上水準，歸屬於母公司淨利較去年同期成長。前三季營收較去年同期成長3%，歸屬於母公司淨利較去年同期成長34%。第3季每股稅後純益(EPS)為0.35元，前三季EPS共為0.92元。9日佳世達股價隨著台股大盤反彈，終場收在28.15元，上漲1.45元、漲幅5.43%。
佳世達將於今日下午舉行線上法人說明會，進一步說明第3季營運結果與第4季展望。
佳世達第3季合併營收567.64億元，較第2季成長8%；營業毛利98.16億元，較第2季成長8%；營業毛利率17.3 %，維持17%以上水準；營業淨利9.38億元，較第2季成長44%；歸屬於母公司淨利5.48億元，較去年同期成長118%，EPS為0.35元。
佳世達前三季合併營收1,610億元，較去年同期成長3%；營業毛利275.17億元，較去年同期成長5%；營業毛利率17.1%，較去年同期增加0.3個百分點；營業淨利22.81億元，反映資訊產品需求趨緩，明基醫院二期仍處營運規模建置階段，將逐步提升營運規模。歸屬於母公司淨利14.6億元，較去年同期成長34%，EPS為0.92元。
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