CSP 客戶訂單續旺 法人調高世芯獲利預估值及目標價

世芯-KY（3661）第3季營收創新高，法人看好，第4季營收可望更上一層樓，加上2027年雲端服務供應商（CSP）第三代晶片貢獻優於預期及第四代晶片更加確定、新增人工智慧（AI）晶片客戶等加持，調高獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，世芯-KY第3季獲利大致符合預期，受惠CSP客戶3奈米案件持續放量，加上攜手供應商及客戶持續排除供應端材料不順問題，推估營收有望續創新高，換算約季增25%至30%。

法人指出，觀察世芯-KY以往營收表現，先前規畫的投片持續順利產出，維持CSP客戶第三代晶片2026年營收挹注15億美元預估，2027年隨研發持續配合客戶且依賴度提升，訂單配比有所提升，產能亦有所確保，上修至年增逾一倍幅度。

在CSP客戶第四代代晶片方面，世芯-KY法說提及2奈米案件將在第4季完成設計定案，並再次宣告只有一家後段設計服務供應商，包括輸入／輸出晶片及連結部分，並扮演整合晶片角色，法人推估，將有機會於2027年第4季小規模量產。

世芯-KY亦新增另外一個美國大客戶，晶片或與AI推論或訓練相關，法人預期，2027年下半年將貢獻營收，營收規模將達10億美元，訂單將具有延續性，添增營運動能。